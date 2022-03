La linda amistad que tiene Cristián Riquelme con Myriam Hernández

El actor nacional, Cristián Riquelme detalló sobre su cercanía que tuvo y que mantiene con la cantante chilena Myriam Hernández; ambos que compartieron bastante tiempo siendo parte del jurado del programa de talentos y competencias, Yo Soy; la interprete de «El hombre que yo amo» partió siendo jueza del programa desde la primera temporada.

Con el tiempo, fue el actor que llegó como jurado del programa de canto e imitación y desde ese momento nació la buena relación la cual se representó por las pantalla chica, incluso hace poco el propio Riquelme detalló sobre esta buena química entre él y Hernández.

Aunque «Yo Soy» concluyó su última temporada el año pasado con la edición All Stars, la amistad entre ambos jueces siguió continuando fuera de la televisión; a tal nivel de que el actor le enseñó a surfear a la cantante y a su retoña que se llama Myriam Saint- Jean.

La amistad fuera de la tele entre Riquelme y Hernández

Según consigna una entrevista realizada en Tiempo X, Cristián Riquelme sostuvo que a Myriam «le tenía mucho miedo al mar y me dijo ‘no me atrevo’, y yo le dije que le enseñaré, que soy surfista hace 20 años, así que tengo la potestad para enseñarte, ‘así como tú me puedes enseñar a cantar’».

«Estábamos en la playa, le hice clases, lo pasó la raja y eso hacen los amigos», complementó en la entrevista el actor sobre algunas de las vivencias que ha tenido con la interprete de «He Vuelto por Ti»; a su vez, Riquelme ratificó la relación que tiene con Hernández es «una amistad lejos un poco de la tele, ella como persona es muy buena gente«.

«Se preocupa por lo que me pasa, esto traspasa ya el trabajo que uno puede hacer, una relación de seres humanos«, expresó el actor que también concluyó en la entrevista realizada por el medio citado diciendo que «hace un par de semanas estuve con ella, su hija, estaba mi señora también, así que nos seguimos viendo».