El radical cambio de quien fuera «la actriz porno más sexy»: Encontró la religión y ayuda a adictos al cine XXX 8 agosto

Por varios años Brittini de la Mora fue una de las actrices más reconocidas en el mundo del cine porno, bajo el seudónimo de «Jenna Presley» realizó un centenar de cintas para adultos. Pero hace un tiempo que dejó la industria y cambio de vida radicalmente.

Resulta que la mujer de 32 años abandonó la carrera que construyó por más de 10 años, para reemplazarla por predicar el evangelio en San Diego. Más en específico se unió a la iglesia «XXXchurch», la cual es un grupo de ayuda que se dedica a colaborar con las personas que sufren una adicción al porno.

En este lugar fue donde conoció al pastor Richard de la Mora, con quien terminó casándose en 2016 y actualmente esperan a su primera hija.

«Traté de abandonar la industria del porno sin la ayuda de Dios, y la realidad es que no podía hacerlo porque Dios y el porno no se mezclan» relató Brittini durante una misa, según consignó Fox News.

En esa misma ceremonia fue donde le reveló a sus feligreses: «Richard y Dios me dieron la bendición más grandes de todas. Seremos padres de una bella niña».

Desde siempre Brittini soñó con convertirse en animadora de televisión, pese a esto, el destino la llevó por un camino muy distinto cuando comenzó a trabajar como stripper. Durante varios meses estuvo en ese trabajo, hasta que el dueño de la agencia LA Direct Models, Derek Hay, la contactó para ofrecerle un puesto en el mundo del cine porno.

En 2011 Brittini dio una entrevista a la página web lukeisback.com, en la cual se refirió a la batalla con su pasado sexual, sobre todo con los traumas que le acarreó una violación que sufrió a los 14 años, cuando todavía era virgen.

Finalmente en 2012, Brittani anunció su retiro del porno y en agosto del 2013, oficializó su unión a la organización anti-pornográfica cristiana XXXchurch.com. «El nombre de mi hija significa agradecer y alabar, me hace llorar y me sonríe porque Dios me dio su nombre antes de que estuviera en mi vientre» escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.