El amor de una madre: Dominique Gallego celebró los primeros 6 meses de su hija

A finales de julio del año pasado, Dominique Gallego y Rodrigo Wainraihgt se convirtieron nuevamente en padres con el nacimiento de la pequeña Amalia que ya tiene 6 meses de vida.

Anteriormente del nacimiento de la bebé, el anuncio del embarazo de Dominique fue envuelto por una triste noticia, puesto que, la ex panelista de farándula había sufrido un accidente automovilístico cuando tenía cinco meses de gestación; en el accidente también estuvieron los otros dos retoños de Gallego.

Eso si no se alarmen, puesto que el accidente no provocó grandes daños a la familia y la bebé no tuvo secuelas producto del impacto. Luego de casi 9 meses, Amalia nació y transformó esa terrible experiencia de Dominique en la alegría de la emprendedora junto a Rodrigo.

Ante esto, la emprendedora publicó este lunes en su cuenta de Instagram una storie con una tierna imagen en que Gallego celebró un nuevo mes de vida de la pequeña Amalia.

«Felices 6 meses Amalita de mi corazón» describió en la foto Dominique que también etiquetó a su pareja y padre de la retoña; la postal generó diversas reacciones de sus seguidores.

El orgullo de una madre que se evidencia a través de Instagram

Dominique Gallego no esquiva en sus redes sociales el amor que siente de su familia; por ende, la pequeña Amalia también es protagonista de la cuenta de Instagram de su madre.

Hace dos semanas la ex chica reality publicó en su feed una foto de sus dos hijas, Amalia y Vicenta, que estremeció con diversos mensajes de cariños por parte de los seguidores de Gallego.

En el post se puede ver que las dos chicas están posando a la cámara y Amalia se encuentro en su lindo coche. «Listas para ir de paseo con Vicenta y Amalia amamos su nuevo coche», describió en la publicación Dominique Gallego.