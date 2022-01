¿Terminaron? Polola de Marcianeke lo deja claro con mensaje A través de redes sociales, Anaís Esperanza compartió una historia donde asegura que "Si no me quieres, yo tampoco".

Sin duda que Marcianeke se convirtió en el artista nacional del año, el chiquillo no solo destacó por la música que lo dejó en los primeros lugares de los ránkings, sino que también por las polémicas que usualmente involucraban a su polola.

Pero al parecer el 2022 parte con una no muy buena noticia, ya que al parecer ya no siguen más juntos, pues Anaís Esperanza subió una historia de Instagram, en la que dio un particular mensaje. «Me enamoré, sufrí, pero ya salí de esto» comenzó señalando.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que la influencer siguió con su indirecta dirigida a Marcianeke. «Gracias Dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre jaja. Si no me quieres, yo tampoco».

Si bien no hay nada explícito y oficial por ninguno de los involucrados en el pololeo, muchos ya se han dado cuenta que ninguno de los dos se siguen mutuamente.

Al mismo tiempo, en redes muchos ya están asegurando que este quiebre es real, aunque también expresan que no sería la primera vez que ambos ponen un punto final al romance.

La mamá de Marcianeke no la quería mucho

Por otro lado hay que recordar que hace tiempo existía mala onda entre su mamá y su polola, los cuales se acrecentaron a raíz de los complicados comportamientos que ha mostrado el joven a través de redes sociales.

Resulta que tras la viralización de unos videos de Marcianeke, algunas fanáticas le escribieron a su madre. «Que pena por él y lo peor es que tu nuera se droga a la par con él. Como mamá ten ojo con eso. Saludos».

«Ya hable con él por eso, y esa tipa con la que está mi hijo no es tema. Para nosotros no existe», respondió sin filtro la mamá del cantante urbano.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que por medio de Tiktok se viralizó otra conversación de la mamá de Marcianeke con una fanática. «Tía, ayude al Marcianeke, trate de sacarlo de ahí. Soy una fan 100% de él y amo su música, es un joven increíble pero la polola no lo ayuda en nada», lanzó la fanática.

«Él se nota que es muy emocionalmente dependiente a ella pero la niña es un cero a la izquierda», agregó.

Ante esto la mamá de Marcianeke no dudó en responder: «Lo sé, eso me tiene mal, triste y separada de él por esa mocosa».