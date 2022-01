Por la pérdida de su retoño: José Antonio Neme dedica tiernas palabras a Soledad Onetto

El pasado fin de semana, la periodista Soledad Onetto confirmó una triste noticia. Esto, luego de que la presentadora de Mega Noticias informara que perdió al bebé que estaba esperando. «La vida es un equilibrio frágil de momentos (…) a veces tremendas alegrías, a veces profundo dolor«, escribió en sus historias de Instagram.

«El embarazo no pudo avanzar. Con toda la pena que eso significa (y que tantos padres conocen) (…) Pero con Andrés Barrios estamos agradecidos de todo el amor que provocó la noticia y los meses maravillosos que vivimos esperándote. Gracias a todos por sus buenos deseos«.

El pésame de José Antonio Neme

Y hoy lunes, en el espacio matinal «Mucho Gusto» el panel se tomó unos minutos para hablar sobre la pérdida de Onetto. Y en este tono, José Antonio Neme dedicó unos palabras a quien es su amiga personal. «Creo que los equipos de trabajo, en especial de televisión, deben estar en los buenos y malos momentos«, comentó el periodista.

«La televisión lo hacen los equipos. Esto le ocurrió a una gran amiga mía, y sé que tiene muchos amigos acá. No sólo porque es una gran profesional, sino que por su gran calidad humana«, añadió.

Asimismo, Neme agregó una profunda reflexión, afirmando que: “Uno ve a la periodista firma y analítica, pero ha pasado por un tránsito complejo. Ella misma dijo que su embarazo no pudo avanzar, lamentablemente. Estaba en tratamiento, pero por razones clínicas no pudo seguir con el proceso”.

«Me dolió la noticia. Creo que la condición de madre, ese corazón de madre, que una mujer puede elegir o no; y que está su legítimo derecho, pero creo que ella tiene el sentido maternal. Sole, que tu condición de mamá no puede ser puesta en duda jamás, tienes ese don«, añadió refiriéndose a la pérdida.

«Ella es my mamá con todos nosotros. He tenido conversaciones muy profundas con ella en momentos difíciles de mi vida. Ella tiene una actitud maternal, una mujer no es mamá solo porque da a luz«, concluyó Neme, según reportó La Cuarta.