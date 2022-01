Paty Maldonado salió a defender a Javier Olivares de Monserrat Álvarez La ex animadora de "Mucho Gusto" increpó a la periodista y apoyó los comentarios de Olivares que señaló en su Twitter.

«Si decide visitar Chile en familia vaya preparado«; esa es la polémica frase de Javier Olivares en su Twitter en la que estaba acompañada con una foto de una familia con armas; también sumó comentarios en otro post que nuestro nación es un «País de delincuencia desatada, narcotráfico, menudeo, sicariato, ingobernabilidad, y políticos ineptos. Flor de destino para sus vacaciones!!».

Reacciones que en los medios de comunicación no tardaron y la conductora del matinal de CHV, Monserrat Álvarez se involucró en el debate. “No sé si alguien puede decir que (Chile) no es una flor de destino para sus vacaciones. Sigue siendo un país muy importante turísticamente. Un país bastante más seguro que otros para visitar, hasta en temas de coronavirus podríamos decir que es un país mejor que otros para venir de vacaciones”, argumentó en el espacio televisivo la periodista.

Asimismo, emplazó directamente a su colega de profesión señalando que “quiero decirle a Javier Olivares que en Chile no se puede portar armas en la vía pública, que si usted viene de vacaciones no puede traer un arma. Así que si quiere venir a Chile no venga preparado como cree que hay que prepararse», concluyó Álvarez.

¿Y que dijo Paty Maldonado?

Pero la historia no quedo ahí para la conductora de «Contigo en la Mañana«, ya que, Patricia Maldonado criticó los comentarios de la periodista a través de su programa en Youtube llamado «Las Indomables» y se vistió de heroína para ayudar al ex comunicador de la Radio Carolina.

“Pu… que me hace reír esta mina (…) Yo te puedo asegurar que la señora Álvarez no anda por Meiggs, no anda por la Estación Central, no va a La Legua, no va a Carrascal, no va a San Bernardo”, dijo Maldonado en su show en vivo junto a Catalina Pulido.

La ex panelista de Mega también teorizó que Álvarez solo debe tener un trayecto de su casa hacia el canal y afirmó con un guiño a Olivares que nuestro país es inseguro.

«En qué mundo vive que no sabe que hoy día Chile es considerado uno de los países inseguros del mundo, junto con México. Es periodista, ah”, concluyó la comediante.