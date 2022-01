Ex de Iván Cabrera vuelve a redes sociales tras acusación: «Despedida a mi antigua yo» Con una nueva publicación, la ex polola de Iván Cabrera que lanzó duras acusaciones en su contra, regresó a Instagram con un sentido mensaje.

Sin duda que los últimos días del 2021 estuvieron marcados por las duras acusaciones en contra de Iván Cabrera, esto luego de que su ex pareja Antonella Muñoz afirmara públicamente que fue víctima de violencia y abuso durante su relación.

A raíz de la entrevista con Cecilia Gutiérrez que le trajo una serie de repercusiones de inmediato al bailarín, la chiquilla había estado desaparecida de redes sociales. Pero finalmente este miércoles regresó con un mensaje para recibir el nuevo año.

«Despedida a mi antigua yo» comenzó escribiendo en Instagram la ex de Iván Cabrera, quien asegura comenzó con una nueva vida.

«A todo lo que fui un día. Gracias!! A mis partes ya muertas… GRACIAS. A mis partes olvidadas que deje en aquellos lugares turbios… GRAXIAS. En aquellos pedacitos que se quebraron en mil partes… y se convirtieron en polvo de estrella gracias. A mis partes que en algún momento intentaron encajar con esta sociedad, llenando mi cuerpo de fantasía… GRACIAS» señaló Antonella.

Finalmente la joven aprovechó de referirse nuevamente a Iván Cabrera. «Gracias a todas las mujeres que lucharon por no callar el desamor, el dolor, el odio el NARCISISTA! Gracias… Graxias cuerpo por dejarte maltratar por un hombre oscuro. Te pido perdón y prometo jamás en la vida y en las que siguen volverlo a serrrrrrrr».

La acusación contra Iván Cabrera

En la entrevista que desató todo el escándalo, Antonella relata los episodios de violencia que habría vivido y cómo conoció al ex chico Yingo. «Yo a Iván lo conocí cuando tenía 25 años más o menos. Me fue a buscar a la puerta de mi casa, en una población muy humilde».

Tras esto aseguró que estaba muy vulnerable cuando comenzó todo con Cabrera, a raíz de la muerte de su padre, y que mantuvieron la relación en secreto ya que seguía casado. «Duramos tres años y me mantuve oculta como dos años. Me decía: ‘No te expongas, no pongas nada en redes sociales’».

Siguiendo su relato, afirmó que el bailarín decidió terminar la relación, lo que la dejó muy deprimida, así que señaló que: «Yo quería recuperarlo a todas costa. Un día agarré una botella de tramadol, pensado que recuperaría su amor. Me tomé todas las pastillas, y quedé inconsciente todo el fin de semana. Prendí el lunes el teléfono y no encontré ni una llamada de Iván Cabrera».