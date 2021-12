Naya Fácil cuenta que no votó por problemas de «seguridad» En medio de las elecciones presidenciales, Naya Fácil compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, contando por qué no fue a votar.

La jornada de este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2021, donde se vivió un récord histórico, con más de 8 millones de personas votando en el comicio con mayor participación de la historia de nuestro país, que dio como ganador a Gabriel Boric.

Y una que se mostró más que activa durante la campaña del próximo Presidente de nuestro país fue Naya Fácil; pues la chiquilla subió varios videos en redes sociales asegurando que lo encuentra «guapo», además de que «tiene buenas propuestas». Tanto es su apoyo que incluso terminó subiéndose a un árbol.

Pero el único problema es que la popular influencer no pudo asistir a las urnas para votar este 19 de diciembre, por lo que a través de su cuenta de Instagram compartió una historia en la que explicó los motivos, junto con hacer un llamado a sus seguidores a ir a las urnas.

¿Por qué no votó Naya Fácil?

«Hoy es un día súper importante para Chile, y por eso publiqué los videos anteriores, ojalá tomen una buena decisión, su voto es súper importante para el futuro de nuestro país» comenzó escribiendo Naya Fácil en Instagram.

Siguiendo por esta línea agregó que «Yo lamentablemente no puedo ir a votar porque no registro en Santiago para poder ejercer mi derecho; la verdad les seré sincera yo no he cambiado mi dirección acá por seguridad personal; yo me vine con problemas del sur y por este motivo nadie de allá puede saber donde vivo».

Para cerrar, Naya Fácil agregó: «Espero tomen la mejor decisión para nuestro país. Hoy tu tienes el poder de cambiar este Chile y por lo que tanto se ha luchado».

Con el 99,99% de las mesas escrutadas, Gabriel Boric es oficialmente el próximo Presidente de Chile, al obtener el 55,87% de los votos, en comparación con el 44,13% que consiguió José Antonio Kast.