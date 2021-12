Laura Prieto sorprende con increíble foto de «antes y después» La ex chica Yingo dejó boquiabierto a sus fans con los resultados de una rutina de ejercicios y dieta que está siguiendo.

Laura Prieto sorprendió a sus seguidores en redes sociales, con una espectacular foto de «antes y después». La ex-chica Yingo mostró cómo ha cambiado su físico desde que inició una intensa rutina de ejercicio.

«Quería mostrarles esta foto muy poco glamorosa para una influencer«, comentó en la publicación la ex participante de «Calle 7».

El cambio sería producto de una rutina que está siguiendo. Esto lo confirma, afirmando que: «lo que quiero apreciar es los cambios que yo he obtenido con tres meses de tratamiento de Hi Detox @vitalau.chile buena alimentación, deporte y consumir mucha agua».

«En la foto del bikini negro llevaba un mes fe tratamiento (no me veía mal) pero estaba con el cuerpo mas inflamado y poco definido», añadió Prieto.

«En la foto del bikini verde llevo 3 meses de tratamiento con Hi Detox estoy claramente mucho más deshinchada con el cuerpo mas esculpido, definido«, añadió.

«No me interesa bajar de peso»

«A mi no me interesa bajar de peso. Me interesa sentirme mas liviana y conforme con mi cuerpo. Así que mantengo una alimentación balanceada ( me doy mis gustos) pero me equilibrio en las comidas y amo entrenar y tomar agua», aseguró Prieto.

Asimismo, invito a sus fans a que se sumen a su régimen ya que la dieta «es una gran complemento, te ayudara a botar líquidos, toxinas y combatirá el tránsito lento«.

Una reflexión al terminar el año

Ya es bastante tiempo desde que Laura Prieto está alejada de la televisión, pero de todas formas la chiquilla se mantiene en constante contacto con sus fanáticos a través de Instagram, donde ya cuenta con casi 900 mil seguidores a los que encanta con fotitos y videos de todo tipo.

Por lo mismo que aprovechando la llegada de noviembre, la ex ‘Calle 7’ quiso compartir unas fotitos, las que acompañó con una sentida reflexión de lo que ha sido este agitado año para ella y lo que se viene a futuro.

«Empezando mi temporada noviembre… año intenso, de crecimiento inmenso de la oscuridad hacía la luz. Aprendiendo cada segundo, de cada fracaso transformarlo en victoria»

«Agradecida de estar aquí en este mundo caótico pero hermoso y mío. Gracias Feliz temporada intensos escorpianos», concluyó.