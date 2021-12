Audio: Señora de 87 años se saca «chiste prohibido» en La Mañana en la Corazón Los chiquillos recibieron una llamada de la simpática señora Rosita, quien los felicitó por su trabajo y los sorprendió con sucio chascarro.

«La Mañana en la Corazón» siempre recibe llamadas de sus seguidores, y hoy recibieron la llamada de una abuelita muy especial. La señorita Evelyn y Chavito pararon la oreja de inmediato para saber que es lo que esta señora de 87 años, llamada Rosita, les iba a decir.

«Los llamo para desearles un año lleno de felicidad, prosperidad, y todo lo mejor del mundo», comentó la señora Rosita. «Ustedes son unas personas que alegran la vida, sobretodo a los adultos mayores. Yo todos los días los escucho; me río, a veces me pongo triste escuchando a la gente y también me da alegría».

«Ustedes nos hacen reír a nosotros, y yo quiero hacerlos reír a ustedes. Les voy a contar un chiste», dijo Rosita. Los chicos de La Mañana agarraron papa al tiro y pararon la oreja para escuchar el chascarro.

«Había una mamá con su hijo en el dormitorio haciendo una maleta. Entonces el hijo le pregunta ¿mamá, dónde vamos a ir? La mamá le responde que van a ir a ver a su tía que tuvo un hijo. El niño contento le responde que bueno, porque quería tener un primito con quien jugar. La mamá la responde que le va a contar un secreto», comenzó la señora.

Rosita siguió contando el chiste; y lo terminó de una manera bastante soez. Los chiquillos de La Mañana explotaron de risa. Si quieres escuchar el audio completo, hazle click al reproductor de más arriba.

