Soledad Onetto confesó la lucha por convertirse en madre: «Las cosas no son tan fáciles» En una reciente entrevista, Soledad Onetto habló por primera vez de su pareja, además de la búsqueda por convertirse en padres.

Durante una reciente entrevista para revista Velvet, Soledad Onetto se confesó sobre distintos temas; pero sobre todo sorprendiendo al revelar su lucha por convertirse en madre a los 45 años, además de por primera vez referirse a su pareja, quien siempre ha preferido quedarse en el anonimato.

«Estoy en pareja y muy feliz hace años (…) es abogado, y no es conocido, así es que voy a cuidar su privacidad. Es un hombre fantástico, un hombre muy sensible, muy de detalles, muy romántico, pero a la vez muy outdoor» comenzó señalando la animadora sobre su amorcito.

Junto con lo que Soledad aprovechó de revelar algunos detalles de lo que ha sido su relación. «Hemos pasado altos y bajos como todos. Hemos estado juntos, separados, etcétera. Pero hoy estamos en un período preciso, por separado y juntos. Buscando tener un hijo en común, porque él tiene ya».

Soledad Onetto y la maternidad

Por otro lado el rostro de Mega fue clara al referirse a la maternidad. «Ser madre va a dejar de ser tema hasta que sea realidad. Estamos trabajando para usted (risas). Lo que pasa es que llegas a esta edad y lo que siempre has leído termina por ser cierto, eso de que las cosas no son tan fáciles. Hoy día los casos de mujeres embarazadas espontáneamente a esta edad son altamente improbables. Entonces hay que hacer un proceso largo, pero tenemos técnicas para lograrlo».

«Es relevante decirlo. Parte de la responsabilidad que tengo por tener este megáfono que me da mi profesión, es decir que nadie se equivoque. Si efectivamente tú como mujer quieres postergar tu maternidad, la curva de caída de fertilidad desde los 35 años es violenta. Así es la naturaleza y nadie lo va a cambiar. Entonces, si tú quieres postergar tu maternidad, la congelación de óvulos es requisito» agregó Soledad Onetto.

La nueva etapa de su vida

Además, la animadora aprovechó de compartir una potente reflexión. «Esto debiera ser financiado de alguna forma, como sucede en algunas empresas de Estados Unidos. Porque tampoco hemos sido solo nosotras las que hemos decidido postergar la maternidad; también es el sistema cultural y la economía que hemos creado lo que ha hecho que la posterguemos».

Junto con lo que Soledad agregó: «Nuestra salida al campo del trabajo, que soy la primera en aplaudir y festejar, ha tenido sus costos también».

«Estoy contenta con esta edad. Pienso que lo que me pasa es que físicamente también he entregado harto. Nunca he sido muy vanidosa, nunca me he hecho una operación ni estoy preocupada de la última crema o tratamiento. Me preocupa mantenerme bien, practico deporte» indicó.

«Y sí, claro, me gusta la ropa, pero no puedo negar que hace un tiempo empecé a notar cambios físicos que son inherentes a la edad, que es de toda la estructura, no es sólo la arruga» cerró Soledad.