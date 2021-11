Rafael Araneda y el estado de su mamá: «Sigue con ganas de brindarnos su amor» Luego de contar que había vuelto a Chile para cuidar de su mamá, Rafael Araneda actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud.

Hace algunos días te contamos que Rafael Araneda está pasando por un complejo momento familiar, ya que debió volver de forma inesperada a nuestro país para cuidar de su mamá de casi 94 años, quien está en un estado de salud muy delicado.

Es por lo mismo que luego de contar esta delicada situación, el animador nacional volvió a las redes sociales para contar cómo ha ido avanzando la salud de su mamá, además de agradecer por todas las muestras de cariño y ánimo que ha recibido en el último tiempo.

«Gracias a todos por el cariño hacia mi madre y familia. Me he sentido muy acompañado y querido por cada mensaje y energía positiva que me han enviado a @univision @unimas @ENAMORANDONOSUSA y @radiopudahuel» comenzó escribiendo Rafael en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esta línea agregó que «La viejita hermosa sigue con ganas de brindarnos su amor y compañía. Y solo ella, la naturaleza y Dios tendrán la última palabra. Te amo mamá!!!».

Al poco tiempo de compartir el mensaje, Rafael Araneda recibió más de 13 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes le desearon solo lo mejor a él, pero especialmente a su mamá en estos difíciles tiempos.

Rafael Araneda y su mamá

Como te mencionamos antes, el locutor contó en su programa de radio Pudahuel, los motivos por los que se vino de imprevisto a nuestro país. «Yo desde el viernes pasado recibí una llamada donde el doctor de mi madre me dice ‘mira Rafa creo que es mejor que te vengas a Chile'» comenzó señalando.

«Evidente estamos viviendo en familia un momento triste, pero también un momento de orgullo» agregó Araneda, junto con señalar que: «Yo te diría que mi viejita se está apagando de a poquito (…) tuve el privilegio de estar aquí con ella, para hablarle y agradecerle y de sentirme orgulloso de ella por sus casi 94 años».

«Uno nunca está preparado pero no le podemos pedir más a ella aunque se aferra, nos da besitos, hasta nos tira tallas en sus momentos de más lucidez» comentó Rafael Araneda. «Nosotros estamos celebrando su vida y me siento tremendamente orgulloso por ella».