Lisandra Silva enterneció con fotito junto a su cuñada luciendo sus pancitas A días de anunciar su segundo embarazo, Lisandra Silva compartió una bella postal junto a su cuñada, que también esta esperando un bebé.

Hace unos días Lisandra Silva dejó la grande al anunciar que está embarazada por segunda vez, confirmando todos los rumores que aseguraban que la chiquilla estaba esperando un nuevo bebé junto a su pareja, el bailarín Raúl Peralta.

Es desde ese día que la cubana ha encantado a sus seguidores con una serie de registros luciendo su guatita que demuestra lo avanzada que está su dulce espera. Pero ahora sorprendió al subir una postal junto a su cuñada Michele “Mixu” Jankelevich, quien también espera un hijo.

«¿Cuántos corazones para esta linda foto con Mixu? Para los que se preguntan qué hacen Los Power cuando no están bailando» escribió Lisandra para acompañar la linda postal en su cuenta de Instagram, donde las parejas de los Power Peralta lucen sus embarazos que van casi al mismo tiempo.

Para la ex chica reality, este es el segundo bebé que espera junto a su pareja, el bailarín Raúl Peralta: la pareja ya tiene un hijo llamado Noah. Mientras que en el caso de “Mixu”, es el primero de su relación junto a Gabriel Peralta, junto a quien anunció que están esperando una bebé mujer.

El embarazo de Lisandra Silva

Hay que recordar que hace solo unos días Lisandra dio a conocer con un tierno video protagonizado por su retoño Noah que estaba embarazada. «La familia sigue creciendo, ya somos cuatro. Noah se convertirá en hermano mayor! Nos sentimos muy bendecidos! Ya te amamos bebé» es parte de lo que escribió.

Posteriormente la chiquilla dio una entrevista a la revista EgoEgo donde se refirió a su embarazo. «La verdad que con Noah que duerme en medio de nosotros dos es difícil encontrar el momento para romantiquear, así que ocurrió sin esperarlo ni buscarlo».

«Yo estaba sola en casa tomando un jugo en la cocina cuando de la nada fue como si lo supiera y dije: «¡Estoy embarazada! Compré por Rappi un test en la farmacia y me llegó como a los 20 minutos. Entré al baño con Noah y me hice el examen con él al lado. ¡Casi me desmayo cuando apareció la segunda rayita, la que da el positivo» afirmó Lisandra Silva sobre como se enteró.