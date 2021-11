Julio César Rodríguez mostró amenaza contra él y Monserrat Álvarez: «No tenemos miedo» Tras el duro encontrón que vivió Monserrat Álvarez con Johannes Kaiser, Julio César mostró la grave amenaza en contra de ambos.

Como te contamos ayer, Monserrat Álvarez se vio envuelta en un tenso momento con el diputado electo Johannes Kaiser, luego de que le consultara por la polémica filtración de un video en el que cuestiona el derecho al voto femenino.

Este momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos criticaron al miembro del partido Republicano, quien durante la entrevista con el matinal de CHV llegó incluso a «tontear» a la periodista y minimizar sus dichos en comparación a como se refirió a su compañero.

Frente a esta situación, es que Julio César Rodríguez dio a conocer una grave amenaza que recibió junto a Monserrat Álvarez por parte de la cuenta de Instagram que sería del polémico partidario de ultra derecha Sebastián Izquierdo.

El sujeto subió una foto de los animadores junto con el fuerte mensaje: «Nuestros enemigos tienen nombre y apellido, tienen domicilio conocido. Sangran»; además de agregar «Sangrarán» para acompañar la publicación.

Brutal y grave. Sebastián Izquierdo que actualmente se encuentra con arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de participar en actividades públicas, hace una amenaza violenta desde su IG en contra los animadores de #ContigoCHV por la entrevista a Johannes Kaiser. pic.twitter.com/rlCiASzbcC — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) November 24, 2021

La respuesta de Julio César Rodríguez

Y durante la mañana de este miércoles, fue el propio Julio César Rodríguez quien subió un pantallazo de la amenaza en contra suya y de su compañera, junto a la cual escribió un honesto mensaje sobre la libertad de prensa.

«Así se empieza a demoler la vida democrática! Con amenazas a la prensa. Intimidando al que hace las preguntas! Es verdad… sangramos pero no tenemos miedo de hacer nuestro trabajo!» señaló el animador de ‘Contigo en la Mañana’.

A los minutos de compartir el mensaje, Julio César recibió más de 47 mil me gusta y cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes lo felicitaron por mantenerse firme frente a este tipo de amenazas.

«Bien no más JC, dele con todo rey»; «JC, tení más fianza q cualquiera, la calle te respalda»; «Ah pero ellos dicen que no son violentos»; «Vamos Julio César y Monse»; «Todo mi apoyo para la voz de los que no tenemos» y «Sigan diciendo lo que toda la gente piensa» es parte de lo que escribieron.