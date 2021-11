Gabriel Boric por su triunfo: «No salimos a la calle para que todo siga igual» Tras confirmarse su paso a la segunda vuelta, Gabriel Boric dio sus primeras declaraciones en su comando, llamando a la unidad.

Gabriel Boric, emitió un discurso, luego de los resultados de las elecciones que lo dejan en la segunda vuelta de las presidenciales, junto al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El diputado de Convergencia Social (CS) expresó que “hoy hemos recibido un mandato y una responsabilidad que es tremenda, se nos ha encomendado liderar una disputa por la democracia, por la inclusión, por la justicia, por el respeto a la dignidad de todos y de todas”.

“En este desafío que acogemos con humildad caben todos y todas, tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas. Quiero contagiarlos hoy día de energía y esperanza, que se sienta esa energía y esperanza”, declaró.

Asimismo dijo que “los resultados ahora se siguen ajustando no va a ser la primera vez que partimos desde atrás”, recordando las luchas por la educación, contra el binominal y la recolección de firmas y afirmando que “no me cabe ninguna duda que lo vamos a hacer en segunda vuelta con unidad”.

“Este es justamente en los momentos difíciles cuando la ruta se pone agreste, cuando se prueba el temple de los liderazgos y proyecto que lo sustentan”, agregó. “Yo no vengo acá a ocupar esta tribuna para hablar en contra del otro candidato, no es mi estilo, venimos a ser los voceros de la esperanza, el diálogo y la unidad”, enfatizó Boric.

En este sentido, el abanderado presidencial de izquierda dijo que su próxima cruzada será que “la esperanza le gane al miedo”, añadiendo que “estamos orgullosos de decirle a los chilenos que Chile puede ser un país más digno y justo”.

El llamado de Gabriel Boric al resto de candidatos

Junto con agradecer a sus adherentes, Boric instó a “salir a convocar mucho más allá de nuestras fronteras”. “Somos la oposición a este mal gobierno de Sebastián Piñera”, recalcando que defenderán “la justicia, igualdad y dignidad”, porque “no nos olvidaremos de que nos declararon la guerra, nosotros le vamos a declarar la esperanza”.

“No caigamos en un ningún ninguneo, en ningún desprecio ni provocación a quienes optaron por una alternativa distinta”, expresó Boric, aseverando que “tenemos que ser humildes y receptivos jamás arrogantes y altaneros”.

También envió un mensaje de “esperanza y tranquilidad” a las personas que no salieron a votar, junto con mandarle sus respetos a los adherentes y a los candidatos que quedaron atrás: Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Yasna Provoste. “En la unidad que tenemos que construir, no sobra nadie”, enfatizó y convocó a los votantes de Franco Parisi a “hablar”.

Qué se viene para la segunda vuelta

“Aquí hay un proyecto transformador, serio y responsable que asegura la mejor calidad de vida de todos ustedes (…) Decirle a todo el pueblo de Chile acá hay una esperanza y un proyecto para construir un país mejor”, enfatizó.

“La solución no pasa por endurecer las recetas que ya fracasaron con Piñera, nos va a llevar a más violencia (…) Queremos caminar paso a paso y decididamente hacia un Chile más justo y seguro”, afirmó Boric, reiterando que “no sobra nadie”.

En ese sentido, dijo que la decisión que enfrentaremos el 1 de diciembre es avanzar hacia un Chile “más inclusivo, más generoso” o seguir en la lógica del “rechazo” y la “exclusión”; recalcando además que se cuidará la Convención Constitucional.

“No salimos a la calle para que todo siga igual (…) Frente a la intolerancia y la discriminación ni un paso atrás”, sostuvo Boric.

Finalmente, insistió en que hay que “pensar y tratar de entender los miedos y las angustias de quienes no votaron por nosotros, no a la arrogancia, no al ninguneo, vamos a ser mayoría y vamos a hacer los cambios estructurales que requerimos”; por lo que invitó a “escuchar con humildad y cariño (…) la esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos”, sentenció.