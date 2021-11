El Chacotero Sentimental online: Virgo le contó a El Rumpy que pololeo con una escort En El Chacotero Sentimental, conocimos a Virgo, quien le contó a El Rumpy el pololeo que vivió con una escort cuando era más chico.

Este martes El Rumpy recibió una nueva llamada en el El Chacotero Sentimental, resulta que Virgo de 3.0 contó la historia que tuvo con una polola que resultó ser escort y que hace poquito volvió por una nueva oportunidad. Así que aquí puedes revivir el audio de la Corazón.

Todo comenzó hace unos cuatro añitos cuando aún tenía su Facebook abierto. De la nada al cabro le llegó una solicitud de amistad de una chiquilla a la que encontró bien guapa; así que la aceptó altiro y empezaron a conversar.

La cosa es que la cabra le empezó a dar un poco de mala espina porque le hacía demasiadas preguntas específicas y me gusta a casi todas las fotos, pero él siguió igual con la cuestión. Es más ella le hablaba de madrugada para invitarlo a fiestas y after a los que no aceptaba por susto.

De repente un día Virgo se la topó de frente, aunque hubo cruce de miradas no pasó nada. A las pocas horas le habló porque era más «bonito» que en persona e incluso la invitó a su casa con todos sus amigos para carretear.

Con el paso de tiempo empezaron a verse más seguidos, aunque solo como amigos e incluso conocieron a los papás del otro. Tanta fue la cosa que incluso había una necesidad de verse.

Un año después de conocerse fue que Virgo finalmente llegó al grado 3 con la chiquilla en un motel. Después de la incursión decidieron por fin ser pololos y se presentaron oficialmente a todos sus cercanos como pareja.

Pero de repente un amigo en medio de una curadera le contó que su polola a veces no podía salir con él; ya que estaba en una página donde se presentaba como escort. Luego de enterarse, Virgo se juntó para preguntarle si era verdad. La chiquilla rompió a llorar y le aseguró que ya no hacía eso; pero él le pidió terminar igual.

¿Dónde escuchar la Corazón?

Ojo al charqui chiquillos, no se olviden que si se perdieron este momento en ‘El Chacotero Sentimental’ (o si quieren revivirlo), la tienen muy fácil, ya que solo necesitan instalar la APP de radio Corazón para acceder a todos los audios y noticias de la Número Uno.

Y si no tienen donde escuchar a la Más Querida de Chile, recuerda que siempre puedes escuchar la señal en vivo, desde donde puedes seguirnos a lo largo de todo Chile y el mundo para no perderse ninguno de los programas ni la mejor música.