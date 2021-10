Savka Pollak denuncia feos insultos por su campaña a diputada: «La violencia no sólo es física» En su cuenta de Instagram, Savka Pollak expuso algunos de los insultantes comentarios que ha recibido en redes sociales por su campaña.

Tras candidatearse como alcaldesa por Macul, Savka Pollak lo quiere intentar nuevamente en la política, solo que en esta vez va como candidata a diputada por el distrito 10, que incluye a las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín, Macul y Santiago.

Es en este contexto que la ex animadora compartió hace unos días una publicación en la que daba su opinión sobre el 18 de octubre, a dos años de la conmemoración del Estallido Social. A raíz de esto recibió una serie de críticas donde la mandaban a cuidar a sus hijos y dejar de lado la política.

Frente a esto, Savka expuso a todos los que la criticaron y subió un honesto mensaje. «¡Hasta cuándo! ¿Cómo puede ser que nos sigan mandando a la casa a cuidar a los hijos? Eso agrede a la mujer, minimiza las labores de cuidados y restringe la participación de las mujeres en espacios que nos corresponden, como la política».

Siguiendo por esta línea agregó: «No podemos normalizar la violencia, EN ninguna de sus formas. , visibilicemos una situación que nos afecta como género. ¿De verdad debemos aceptar esta forma tan ofensiva de referirse a una mujer? No estoy dispuesta a aceptar la violencia hacia otro porque tiene un punto de vista diferente. ¿Cómo generamos una comunidad inclusiva si no escuchamos, si nos descalificamos?».

«La violencia no sólo es física, sino que traspasa las barreras del mundo digital en donde las mujeres somos las más afectadas. Por eso, es importante apoyar proyectos de ley cómo #NoMásViolenciaDigital que busca instalar la demanda por seguridad digital, prohibir ciertas conductas particularmente graves y diversificar cómo éstas son penalizadas.» es parte de lo que señaló Savka.

El descargo de Savka Pollak

Pero la cosa no se quedó ahí, pues la ex comunicadora ahondó en los hechos en Me Late, programa al que llamó también para hacer sus descargos. Ahí, Pollak comentó que “la pandemia parece que nos puso más agresivos y más individualistas todavía”.

Finalmente, Savka manifestó que “estas personas que aparecen en redes y se sienten dueños del mundo, insultando al resto, no son la mayoría. Pero lamentablemente meten demasiado ruido”.