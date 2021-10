‘Mea Culpa’: Los memes que dejó el esperado regreso del programa

‘Un Cuento Salvaje’ es el nombre del capítulo con el que se dio el vamos a la nueva temporada de ‘Mea Culpa’ y que tenía más que ansiosos a los seguidores del programa de crímenes reales. El cual volvió a las pantallas de TVN durante la noche de este jueves.

Hay que recordar que el retorno del espacio se dio gracias a la popularidad que alcanzaron sus repeticiones durante la pandemia y que levantó todo un movimiento que lo pedía de vuelta con casos renovados.

Es de esta forma que, Mea Culpa 2021 presentó un primer caso, el de Pablo Aravena, el Chacal de Peñablanca. Este hombre, condenado a 40 años de cárcel, incluso fue entrevistado por el propio Carlos Pinto.

Este sujeto dio muerte en Peñablanca a su hermanastro, a la madre de éste y a la asesora del hogar. Los crímenes los cometió el 1 de diciembre del 2008, por estrangulamiento.

Todo esto lo hizo de manera planificada y con la intención de mejorar la herencia que les dejó su padre (con la muerte de la esposa y el hermanastro). Sin embargo, el criminal dejó huellas.

Pese a lo trágico del caso, de inmediato comenzaron las reacciones en redes sociales, con muchos destacando la nueva intro de ‘Mea Culpa’ y el uso del humo y las típicas frases que muchos esperaban con ansias.

