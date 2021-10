China Suárez rompe el silencio por escándalo con Icardi: «Deja a la luz mi inexperiencia» A raíz del fuerte escándalo que involucró a China Suárez con Mauro Icardi, la actriz nacional rompió el silencio con una sentida carta.

Esta semana China Suárez ha estado en el foco de la polémica, luego de que la empresaria Wanda Nara la acusara de haber enviado picarones mensajes y fotos hot a su marido, el futbolista del PSG Mauro Icardi.

Y luego de varios días guardando silencio, finalmente la actriz decidió dar su versión de los hechos; pues a través de su cuenta de Instagram publicó una carta abierta en la que no niega los hechos, sino que afirma que no fue ella la que comenzó con el intercambio de mensajes.

«Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática» comenzó escribiendo China a través de sus historias.

Tras esto, paso a dar su versión de lo ocurrido con Mauro Icardi, situación que en ningún momento niega, pero que aclara en pro de lo que dice ser la verdad de lo ocurrido, manipulada por los otros involucrados y los medios de comunicación.

China Suárez y los mensajes con Icardi

«He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia» afirma China. «Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo».

En la misiva asegura que lo ocurrido con Icardi no es de ahora. «Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos».

Junto con esto China Suárez comenta que: «Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos».

La mirada de género a su historia

Por otro lado, la ex de Benja Vicuña señaló que los insultos entre mujeres denigran más que a ella, al género completo. Así fue como lo expresó en la extensa carta.

«Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada» agregó China.

Junto con esto, ella asume entonces el costo de sostener la imagen de una familia feliz, refiriéndose tácitamente al matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Esto, en lugar de ser juzgado él, a quien tildó de irracional.

Y contra Wanda Nara, China Suárez volcó lo irónico que le resulta que los insultos que recibe de su parte, sean los mismos que recibió la mediática argentina en el pasado, cuando terminó su relación con Maxi López e inició un romance con el amigo de él, Mauro Icardi.

Mientras que en el caso de aquellas personas que se han lucrado con la situación, China Suárez advirtió que serán intimadas legalmente. Esto incluye a conductores y panelistas de programas de televisión.

Y para cerrar, la actriz argentina hizo una reflexión sobre quienes la cancelan. «¿Están segurxs que están en condiciones de hacerlo?», cuestionó.