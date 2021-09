El Chacotero Sentimental Presenta: Todos Juntos En El Chacotero Sentimental llamó Ale, una chiquilla que le hacía el poliamor, pero la cosa se armó cuando llamaron las otras partes.

Este martes en ‘El Chacotero Sentimental’ recibimos el llamado de Ale, de 2.8, quien ya había hablado anteriormente a El Rumpy para hablarle de su relación poliamorosa, ya que esta chiquilla se enamoró de un cabro que ya estaba pololeando, pero que ahora se divide el tiempo entra ella y su primer amorcito.

De todas formas, la chiquilla aseguró que es súper amiga de la número 1 y que se llevan de lo mejor cuando no están hablando del susodicho. Aunque su gran problema es que aunque según ella están muy enamorados, es solo la amante y la otra es la oficial, ya que llevaban más tiempo pololeando y él lo decidió así.

Pero la cosa no se queda aquí, ya que al ratito llegó la llamada de ‘Ale 1’, así que El Rumpy tenía a las dos maravillas en el teléfono; por lo que de una le preguntó a la primera que es lo que tenía el cabro que no podía dejarlo. Frente a esto la chiquilla contó que había muchas cosas detrás que no valía la pena mencionar, pero que al final ambas terminaron siendo un complemento.

Tras esto, nuestro locutor siguió con la duda de cómo se sentía ella sabiendo que ciertos días de la semana su amorcito iba a estar con otra. A esto la cabra confesó que es difícil, junto con esto ‘Ale 2’ también comentó que era complicado, pero si ambos son felices no tiene problema.

Por otro lado Ale 1 contó que su pinche fue directo con ella y le contó lo que estaba pasando, que se había enamorado de la otra y que no podía estar sin ella, incluso intentaron el poliamor por unos meses, pero no funcionó.

¿Qué tiene de especial el susodicho

Claramente El Rumpy todavía no cachaba que era lo que tenía ‘Juanito’ para que las chiquillas estuvieran tan vueltas locas por él, así que le preguntó a cada una por separado lo especial que era el espécimen en cuestión.

Por su parte ‘Ale 1’ aseguró que tiene todo lo que le gusta y que no puede verse con otro hombre que no fuera él. Mientras que ‘Ale 2’ se dio un discurso más largo sobre las virtudes y defectos, pero según ella es excepcional, un gran padre (más encima).

Y esto no termina aquí, ya que después nos contactamos en ‘El Chacotero Sentimental’ con Juanito, de 4.0, quien hasta contó un poco su historia, asegurando que solo consiguió esta particular relación siendo sincero.

Este chiquillo contó que a sus 20 años se emparejó con la mamá de sus dos hijas, mientras que por trabajo le tocaba viajar mucho; fue aquí que conoció a ‘Ale 1’, así que se separó y comenzó una nueva relación con ella.

Los tortolitos llevaban ocho años de relación y dos años años atrás apareció ‘Ale 2’, justo cuando su matrimonio estaba pasando por un mal momento, y se enamoró de ella. Pero resulta que seguía queriendo a ambas y fue sincero con las dos y le resultó.

La cosa se complica

Pero parece que la cosa no se vino muy buena, ya que ‘Ale 1’ no estaba muy feliz, ya que durante el fin de semana tuvieron una discusión, aunque Juanito intentó bajarle el perfil contando en ‘El Chacotero Sentimental’ que se trataba de los problemas normales de pareja.

Mientras que ‘Ale 2’ comentó que aunque en varias oportunidades intentó terminar con Juanito para que él armara su relación de nuevo con número uno, pero no podía dejar de lado al cabro, así que aunque quiso intentarlo conociendo a otras personas, de nuevo terminó volviendo con el cabro.

La cosa es que incluso incursionaron los tres juntos en algunas ocasiones cuando la cosa todavía no estaba tan clara. Es más, en un momento las dos chiquillas tuvieron su encuentro propio sin él para conocerse un poco más.