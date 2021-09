Denuncian que 12 Constituyentes siguen recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia Dos diputados oficialistas denunciaron que los 12 Constituyentes siguen recibiendo el IFE pese a tener una dieta de $2.5 millones.

La jornada de este martes, los diputados oficialistas Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI), dieron a conocer que 12 miembros de la Convención Constitucional siguen recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a los más afectados por la pandemia. Esto a pesar que los Constituyentes tienen una dieta de $2.5 millones.

Según consigna radio ADN, el diputado Labbé indicó que «no tiene probablemente un resquicio legal, pero cuando uno pasa a ser una autoridad o cuando pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado. El día de julio en que asumieron como constituyentes, debieron haber renunciado a este beneficio».

«Discrepo de la forma ética en que se hace. No me voy a meter en las familias de cada uno de ellos, pero cuando uno es autoridad no debe recibir ayudas del Estado. La Convención se está transformando en puras malas noticias» agregó.

Mientras que Luck afirmó que «el IFE iba en ayuda de las personas que lo han pasado mal en la pandemia. Ellos tienen que ser conscientes de que cuando uno ostenta un cargo público, hay que representarlo y serlo. No podemos estar hablando de transparencia cuando ellos mismos no la han tenido».

Los constituyentes que aparecen en la lista son:

Damaris Abarca (Apruebo Dignidad)

Mariela Serey (Apruebo Dignidad)

Valentina Miranda (Apruebo Dignidad)

Tatiana Urrutia (Apruebo Dignidad)

Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama)

Giovanna Grandón (Lista del Pueblo)

Alejandra Pérez (Lista del Pueblo)

Rodrigo Rojas Vade (Lista del Pueblo)

Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo)

Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad)

Helmuth Martínez (Lista del Pueblo)

Camila Zárate (Lista del Pueblo)

La defensa de dos de los constituyentes

Tras conocerse esta acusación, dos de los Constituyentes que aparecen en la lista hicieron sus descargos frente a seguir recibiendo el IFE. Pues en primer lugar Damaris Abarca indicó que solamente se trata de un «problema de actualización».

«Yo, como el 80% de los chilenos, no sé si tú sabes, pero yo soy deportista también, por lo tanto en algún momento obvio que recibimos IFE. Ahora, aquí hay un tema de actualización y probablemente tomó junio. Nosotros recién recibimos la dieta a fines de julio. Hay un tema que no se ha actualizado el sistema, pero igual vamos a enviar un comunicado. Porque recién yo me entero y en mi cuenta no tengo el IFE» afirmó.

Mientras que Valentina Miranda aseguró que «efectivamente el sistema debería haberse actualizado de manera espontánea. Nosotros recibimos nuestro sueldo el 4 de agosto, el Registro Social de Hogares (RSH) se pagó el 3 de agosto en el caso mío. Yo no lo recibí, lo recibe mi madre, que es jefa de hogar y yo decidí retirarme de su ficha social de hogares precisamente porque me di cuenta que cursó el pago de julio».

«Mi mamá y mi papá están cesantes en este momento. El año pasado, en la crisis sanitaria, y hasta el día de hoy, se han mantenido con el retiro del 10%. No tienen seguro de cesantía, ni fondo de pensiones ni tampoco han recibido un beneficio del Estado (…) De hecho hoy día estoy sin Fonasa, sin cotizaciones de AFP, porque tengo que hacerlo automático, el sistema no lo actualizó» cerró.