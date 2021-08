Macarena Venegas sale a responder acusación de malos tratos Tras ser acusada por una maquilladora de mal trato en su invitación a un programa, Macarena Venegas negó todas las palabras de la mujer.

Este miércoles te contamos que Jacqueline Ureta, maquilladora de TV+ compartió una dura funa en contra de Macarena Venegas, asegurando que recibió una serie de malos tratos por parte de la abogada, cuando llegó como invitada al programa ‘Más Vivi que nunca’.

«Lo primero que le pregunté es cómo le gustaría el maquillaje y ella respondió: ‘Tú eres la profesional. No me vayas a dejar como travesti’. Todo esto de manera prepotente, yo le sugerí que menos es más para no endurecer el rostro y saltó y me dijo de manera nuevamente prepotente: ‘Me estás tratando de vieja’. Con eso se quedó. Y todo lo que hacía de ahí en adelante estaba mal para ella» escribió la maquilladora en Instagram.

Siguiendo por esta línea agregó: «Empecé hacer un delineado y dijo: ‘‘Aaaa, no, ahora si que estás mal no lo sabes hacer, me estás perjudicando’. Y ahí le dije: ‘Siga usted por que al parecer yo no lo sé hacer’. Mientras yo que quede ahí llena de impotencia y mucha rabia y pena porque esta señora todo el rato me maltrataba con sus palabras y yo sin poder defenderme».

La defensa de Macarena Venegas

Luego de que se viralizara ampliamente la funa en contra de Macarena Venegas, la abogada no había dicho ninguna palabra sobre lo ocurrido, hasta que comenzó a recibir una serie de comentarios negativos por parte de los usuarios; momento el que decidió contestar a una de las preguntas de una seguidora.

«¿Es verdad lo que contó la maquilladora?» le consultó la usuaria de Instagram, a lo que no dudó en responder: «Gracias por preguntar, por supuesto que no».

«Llevo demasiado tiempo en TV y las personas que me conocen y me ayudan, como son los profesionales de peluquería, vestuario y maquillaje, saben que es imposible que trate a las personas de esa manera. Al contrario, respeto mucho su trabajo y estoy agradecida de ellos/as siempre» agregó.