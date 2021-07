¡Ternura Total! Esposo de Pampita Ardohain mostró la primera foto de su hija Este jueves Pampita Ardohain se convirtió en mamita por quinta vez, así que tras la expectación de sus fans, mostraron a la pequeña.

Tal como te contamos, finalmente la mañana de este jueves Carolina ‘Pampita’ Ardohain se convirtió en mamita por quinta vez, la primera junto a su esposo Roberto García Moritán.

La modelo argentina dio a luz a sus 43 años en el Sanatorio Otamendi ubicado en Buenos Aires. De acuerdo a lo que informaron los medios trasandinos, la pequeña llegó a este mundo completamente sana, mientras su mamá ya se recupera,

Es en este contexto que el esposo de Pampita publicó a través de sus redes sociales la primera postal de la pequeña, un registro en el que solo se ve el pie de su hija y que decidió no acompañar con ningún mensaje.

Dado que es un historia, los seguidores de la pareja no han podido reaccionar públicamente a la imagen, por lo que los han felicitado en publicaciones previas al nacimiento de la bebé. Mensajes que la ex de Benjamín Vicuña se ha encargado de reaccionar en las últimas horas.

Por otro lado se debe mencionar que una fuente cercana a Pampita, señaló a los medios che que ambas «Están muy bien. Tuvo un parto hermoso». Además de revelar que la bebé pesó 3,2 kilos, además de que la tuvo a través de un parto natural, tal como lo quería Ardohain.

El nombre de la hija de Pampita

A las pocas horas de confirmarse el nacimiento de la pequeña, ya se había filtrado el nombre que sus papás eligieron para ella. Esto debido a que existía gran expectación en Argentina, luego de que Roberto García Moritán revelara que era uno corto, ya que ambos son «clásicos».

El periodista argentino, El Pollo Álvarez, confirmó el nombre de la retoña de Pampita y su esposo. «Tengo el nombre de la hija de Pampita. No sé si contarlo, no sé sí corresponde decirlo. Es el que me incliné yo. Está en la lista de los cuatro que dijimos: ‘Luz, Paz, Ana y Julia’».

Finalmente señaló que el nombre de la pequeña es «Ana Carolina», el mismo nombre que tiene la propia Pampita Ardohain.