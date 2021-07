¡Felicidades! Pampita se convirtió en mamita junto a su esposo Durante la mañana de este lunes llegó al mundo la quinta hija de Pampita y la primera junto a su esposo, Roberto García Moritán.

A las 9:30 de la mañana hora argentina de este jueves 22 de julio, Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y su esposo Roberto García Moritán se convirtieron en papás de una bella niña. La pequeña llegó a este mundo en Buenos Aires, información confirmada por su madrina.

De acuerdo a lo señalado por el programa che ‘Nosotros a la Mañana’, la modelo acudió hasta el Sanatorio Otamendi junto a su esposo Roberto García Moritán luego de caminar un poco durante la noche. Esto debido a que su hija aún no estaba en posición, así que le recomendaron que caminara.

A través de sus redes sociales, el esposo de Pampita escribió: «Nos recomendaron caminar. ¿Será hoy?» Mientras que a las dos de la madrugada compartió los últimos registros de la modelo, antes de que partieran hasta el sanatorio para recibir a la niña.

El nombre de la hija de Pampita

Pese a que de momento, la pareja aún no confirma el nombre de la pequeña, hace unos días, Roberto había comentado en el programa FM Metro que habían elegido un nombre corto y que ‘Somos clásicos’, por lo que de inmediato surgieron las especulaciones.

Es en este contexto que hace solo unas horas, el periodista argentino, El Pollo Álvarez, confirmó el nombre de la retoña de Pampita y su esposo. «Tengo el nombre de la hija de Pampita. No sé si contarlo, no sé sí corresponde decirlo. Es el que me incliné yo. Está en la lista de los cuatro que dijimos: ‘Luz, Paz, Ana y Julia’» comenzó diciendo.

Tras esto, y al enterarse que ya se había revelado a través de redes sociales, el profesional agregó: «Ya está en Twitter. Así que lo voy a decir: ‘Se llama Ana’. Es el segundo nombre de Carolina. Bienvenida a este mundo, Ana».

La familia de ambos

Hay que mencionar que tanto Pampita como Roberto García Moritán ya son padres de relaciones anteriores. En el caso de la ex de Benjamín Vicuña, esta es su quinta hija, pues con el actor chileno tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Eso si, hay que recordar que Blanca lamentablemente falleció en 2012.

Mientras que en el caso de su marido, este es padre de dos hijos: Delfina y Santino, quienes nacieron de su relación con Milagros Brito.