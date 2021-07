Pamela Díaz contó particular anécdota en la Teletón: «No me llamaron más» En medio de una transmisión por Instagram, Pamela Díaz contó que vivió un particular incidente en la Teletón que hasta involucró a seguridad.

Hace bastante tiempo que Pamela Díaz se dedica a las transmisiones en vivo por Instagram, donde encanta a sus seguidores con historias de todo tipo sobre su extensa carrera en televisión. Así fue como ocurrió en el más reciente de sus live.

Resulta que la Fiera tenía como invitada a Yazmín Vásquez, donde confesó una particular historia relacionada con la ocasión en la que participó en la Teletón como telefonista. La cosa es que tras esa vez no la volvieron a llamar nunca más del evento.

Eso sí, para comenzar Pamela aseguró que no tiene ningún problema con la fundación de la que Don Francisco es rostro principal. «Yo te juro que amo la Teletón, me encanta esa fundación porque creo que es de verdad».

El incidente que dejó a Pamela fuera de la Teletón

Tras esto pasó a relatar la peculiar situación que protagonizó en el evento solidario. «Sacando todo eso, yo siempre he sentido que es una cuestión de codazos y a mí me desagrada, yo no tengo paciencia con la gente que quiere figurar más que otra».

Siguiendo por esta línea Pamela comentó que «me llaman y me siento, tenía que hacer un sketch, y la cosa es que voy y digo ‘ya son las dos de la mañana, tengo sueño, la Pascuala (su hija) esta chica, qué estoy hue… aquí si ya deposité, me tengo que ir’, y me fui».

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que la Fiera relató que incluso debió enfrentarse al personal de seguridad que la andaban buscando. «Me agarraron los guardias y me dicen ‘para dónde va usted, me llamaron por la radio que tiene que devolverse’».

Al final Pamela contó que se logró arrancar cuando todos miraban el show de Cecilia Bolocco. «Me fui y llegué a mi casa, dije ‘no estoy para eso’. Al día siguiente me sentí mal, le saqué el chanchito a la Trini y fui a depositar, y no me llamaron más para la Teletón. Está bien, me lo merezco».