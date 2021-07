Michelle Carvalho subió video llorando y asegurando que familia la acosa Pese a que Michelle no entregó más detalles de la compleja situación, se dio a conocer que al parecer sería la familia de su pololo.

Hace solo unos días, Michelle Carvalho impactó a sus seguidores en Instagram, luego de que compartiera un desgarrador video llorando y acusando que hace meses hay una familia que le hace la vida imposible y que incluso ha pensado en quitarse la vida.

«Creo que ya llegó el tiempo. Ya he aguantado mucho, son siete meses consecutivos. Yo no entiendo el placer que una familia tiene, de querer hacer la vida de una mujer imposible» comenzó señalando en el registro la brasileña.

Siguiendo por esta línea, Michelle agregó: «Saben que yo no tengo familia aquí en Chile, que estoy sola. Soy independiente, tengo unos cuantos amigos acá, pero estoy sola, no tengo a mi familia«.

«Y que una familia chilena te quiera destrozar físicamente, mentalmente, hacer tortura psicológica (…) Encuentro humillante, vergonzoso tener que venir a exponer esto acá, pero ya no doy más» lanzó la ex chica reality.

«Todo ese tiempo me trataron de loca, de desquiciada, que estaba mal, que soy una mala persona y no lo soy. No lo soy y nunca fui» indicó Michelle con lágrimas en los ojos.

Junto con esto la modelo aseguró que: «Solo traté de ser honesta, de hablar y dialogar, pero con esa familia no se puede dialogar, a ellos les encanta la agresión física».

Pero esto no es todo, ya que Michelle afirmó: «Ayer llegué al borde del colapso, hasta pensé, por Dios, en quitarme mi propia vida, porque me hacían creer que yo era el problema».

«Creía que si yo no estaba, yo ya no iba a ser más el problema. Los problemas iban a terminar porque supuestamente yo era el problema de la situación» señaló. Aunque finalmente contó que prefirió optó por pedir ayuda a una psicóloga.

Revelan los que acosarían a Michelle.

Pese a que muchos se mostraron preocupados por la situación de Michelle, la chiquilla no respondió y solamente publicó una foto junto a su pololo, dando por cerrado el tema.

Es en este momento que entra la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, quien impactó a sus seguidores al entregar más detalles del estado de la brasileña, pues aseguró que la familia a la que aludía, se trataría ni más ni menos que la de su pololo.

«Muchos me preguntaron por qué Michelle subió esos videos llorando y acusando que era víctima de acoso de una familia. Pues es la familia de su pololo la que no la ha tratado bien» comenzó señalando la periodista.

Junto con lo que escribió: «Llevan varios meses y han sido varios también los episodios de violencia en su contra» y agregó que: «Llevan más de siete meses e incluso una de las hermanas habría agredido a Michelle».