«Más cansada q la chu…» La reflexión de Yamila Reyna sobre su paso por ‘MasterChef Celebrity’ A través de su cuenta de Instagram, Yamila Reyna publicó un extenso mensaje con su desahogo sobre su aprendizaje en el programa de cocina.

Este domingo se dio inicio a la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Chile’, pero en realidad el programa lleva grabándose por varias semanas en Colombia, donde los famosos se han visto enfrentados a una serie de duros desafíos culinarios. Así fue como lo demostró Yamila Reyna en su cuenta de Instagram.

Pues la chiquilla compartió una honesta reflexión, sobre habla de las exigencias que han tenido en el programa y cómo le ha afectado que el fallar en las preparaciones de los platos.

«Yo acá sigo grabando cocinando cansada más cansada q la chucha pero crezco tanto cada día con esta experiencia, no saben todo lo que he aprendido en este último tiempo no solo a cocinar, que esta buenísimo porque era un queso en la cocina, si no como persona… uf! Aprendo de mí, de mis errores, de mis frustraciones» comenzó relatando Yamila.

Los fallos de Yamila Reyna

Siguiendo por esta línea, la actriz señaló: «¿viste esos días donde querés mandar todo a volar? Bueno, me pasa montón porque es difícil cuando alguien se para frente a vos y te dice ‘esto plato está feo, lo hiciste mal, esto está incomible’».

«Es fuerte porque te esforzaste, estudias como loca y no funciona. Qué rabia. Pero es en realidad tu ego el que está herido es sentir tu frustración, es exponerte ante tanta gente a que alguien te desapruebe. Es terrible esa sensación pero es a la vez mi mayor aprendizaje en esta aventura de @masterchefchile» indicó Yamila Reyna en la red social.

«Aprender que esquivarme está bien, que aún sigo aprendiendo y seguiré haciéndolo hasta el día que me muera y que como dice la chef @ferfuentescardenas El frustrarse significa que algo te importa y si algo te importa es porque estás vivo por dentro!!! Qué bonito no?» escribió.

Para finalizar Yamila aprovechó de enviarle un sentido mensaje a sus seguidores: «Así que cuando se sientan así, felicítense por no querer ser mediocres, por querer ser más y por sentirse mas vivo que nunca. Los amo y gracias por el aguante como siempre».