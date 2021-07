Constituyente Monckeberg: «Elisa Loncon ha hablado de manera peyorativa y ha sembrado división en nuestro sector» En una reciente entrevista, el constituyente Cristián Monckeberg se refirió a la nueva polémica en la convención y el rol de su presidenta.

No paran las polémicas al interior de la Convención Constitucional, ya que ahora se generaron nuevas divisiones y preocupaciones tras la decisión de integrar a siete nuevos vicepresidentes que formarán parte de la mesa directiva del grupo electo para escribir la nueva Constitución.

Es en este contexto que en radio Concierto conversaron con Cristián Monckeberg, constituyente del distrito 10, quien se refirió al debate que comenzó en la lista de Vamos por Chile, frente a la creación de nuevos grupos que esperan integrar la vicepresidencia de la Convención Constitucional.

Durante la entrevista, el también ex ministro aseguró que «es importante que en la Convención se vayan rompiendo los prejuicios y nos vayamos conociendo».

Siguiendo por esta línea, Monckeberg aprovechó de señalar que «existe mucha confianza de la ciudadanía en la Convención Constitucional y para cuidar eso, hay que empezar a trabajar».

Por otro lado, el constitucional se refirió al rol que tendrá la derecha al interior de la Convención, afirmando que «la derecha no obstruye dentro de la CC, no nos echen la culpa a nosotros que no tenemos una mayoría».

«A partir del Frente Amplio se tienen que ir construyendo las mayorías dentro de la CC. Tienen un rol importante que tendrán que cumplir» comentó Monckeberg.

Sus dichos sobre Elisa Loncon

Junto con esto, el ex ministro habló de las polémicas que han marcado las primeras semanas de la Convención. «Elisa Loncon es la presidenta de todos nosotros, pero se ha equivocado. Ha hablado de manera peyorativa y ha sembrado mucha división hacia nuestro sector».

Tras esto, Monckeberg se refirió a los problemas de recursos que ha tenido la Convención, señalando que «los recursos de la CC se aprobaron por ley y nadie reclamó nada. Yo creo que hasta el momento la cosa ha ido bien».

Para cerrar el constituyente comentó que «la contingencia va a contaminar el trabajo de la Convención, sobre todo en esta primera etapa».