¡Ojo al charqui! Te contamos cómo será el transporte en esta segunda vuelta Ya quedando solo días para la segunda vuelta de los Gobernadores, te contamos cómo será la movilización de las elecciones.

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones por la segunda vuelta de Gobernadores en 13 regiones de nuestro país, las cuales a raíz de la pandemia que se vive actualmente, nuevamente se realizarán con todas las medidas sanitarias que se tomaron en mayo recién pasado.

Frente a esta situación que desde el Servel se dieron a conocer algunas informaciones sobre lo que será este proceso electoral, el cual comenzará a las 08:00 y terminará a las 18:00 horas. Junto con esto recalcaron que el llamado es a asistir entre 14:00 y 18:00 horas para así evitar aglomeraciones.

Además desde el Servel señalaron que al igual que en las elecciones pasadas, esta segunda vuelta tendrá durante toda la jornada preferencia para los grupos de riesgo tales como discapacitados, embarazadas, personas que requieran asistencia y mayores de 60 años, quienes tienen su horario especial durante la mañana.

El transporte durante la segunda vuelta

Hace algunas horas se confirmó que la Región Metropolitana completa vuelve a Cuarentena el sábado, siendo una de las 13 regiones que tendrán que volver a las urnas el domingo. Es por lo mismo que desde la institución señalaron que solamente con el carnet de identidad se podrá asistir a votar.

Junto con esto se dio a conocer que durante la segunda vuelta el transporte nuevamente será gratuito. Pues desde el Ministerio de Transporte informó que los buses operarán entre las 5:30 am y las 22:00 pm, con horario punta extendido entre 09:00 am y 20:00 pm. Mientras, el metro de Santiago funcionará entre las 07:00 am y las 21:00 horas.

Finalmente el el tren Nos-Estación Central, el servicio contará con salidas cada 20 minutos, operando desde las 7 de la mañana hasta las 21:00, en el caso del último tren con dirección a Nos.