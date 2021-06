Manuel José Ossandón tras debate de Chile Vamos: «Espero que lo vean varias veces y se den cuenta que son malos» A raíz del debate presidencial de Chile Vamos de este lunes, Manuel José Ossandón no tuvo filtro para criticar a los candidatos.

La noche de este lunes se llevó a cabo el primer debate presidencial de Chile Vamos de cara a las primarias. Es en este contexto que en radio Futuro conversaron con el senador Manuel José Ossandón, quien no se guardó nada al momento de criticar a los candidatos de su sector.

«El debate de anoche reafirma que no necesitamos hacer primarias. Que debiéramos ponernos de acuerdo en torno a quien será el más competitivo. No me gustó, no vi un proyecto profundo. No parecía debate de centro derecha. Lavín lo mismo de siempre, repitiendo lo mismo, me dejo preocupado, algo le pasa. Sichel con discursos de memoria y se equivocó en el tema de Banco Estado. Desbordes enojado muy nervioso, se sentía atacado y Briones no sé porque está ahí, no tiene ninguna posibilidad» aseguró el parlamentario.

Siguiendo por esta línea, Manuel José Ossandón agregó que: «No había ningún candidato haciendo un mea culpa de lo que ha hecho el Gobierno. Todos se corrieron de todo lo que se podría haber hecho bien o mal en el Gobierno».

«La idea es que el que sea presidente o presidenta sea de todos los chilenos. Aquí hay un sistema a económico que corregir. Nadie hablo de eso. Aquí no había ninguna matriz. Eran recetas pequeñas. Nadie tenía un programa grueso para arreglar los problemas de la centroderecha» comentó.

Ossandón no está convencido por ninguno

Junto con esto, Ossandón afirmó que «me quedo con que hay que esperar a que se pongan de acuerdo con el que sea más generoso. No me convence ninguno. Claramente entre los 4 hay dos más competitivos: Sichel y Lavín. Hoy día los 4 me dejaron mucho que desear. No voy a salir con banderas a la calle a apoyar a ninguno. Espero que no exista primaria y que sean tan generosos, que vean varias veces el debate y se den cuenta que son malos».

Finalmente el senador RN se refirió a una posible candidatura de la parlamentaria Yasna Provoste, señalando que «podría ser una gran presidenta, siempre que tenga un equipo moderado como los que tuvo la Concertación. Ella no es de centro derecha, pero yo no demonizo a la centro izquierda».