Lisandra Silva responde a funa por no pagar un chaleco de su retoño Luego de que a través de redes sociales Lisandra Silva fuera acusada de no pagar una prenda, la cubana no dudó en responder con todo.

Desde hace algunos días que Lisandra Silva está en medio de la polémica en redes sociales, esto luego de que un emprendimiento nacional de ropa infantil la funara públicamente por la demora en pagar una prenda para su retoño Noah. Resulta que la pyme le envió una prenda especial para celebrar el primer añito de su hijo. Pero al poco tiempo por medio de sus redes sociales afirmaron que la cubana se demoró en hacer el pago. Lo que se habría debido a que había un error en la cuenta por lo que no podía realizar la transferencia. Esta situación rápidamente comenzó a viralizarse y algunas figuras incluso salieron a criticarla, como es el caso de la modelo Helenia Melán, quien aseguró que le creía completamente a la pyme. Pero Lisandra Silva no dudó en salir a responder en sus redes sociales. Pues a través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality compartió una foto riendo en compañía del pequeño Noah, la cual acompañó con un mensaje en el que se refería directamente a las acusaciones en su contra. El mensaje de Lisandra Silva «¡Para morirse de la risa mi gente!!!! No hay más NA’!!!! Vivo tranquila y serena, no le debo nada a nadie, al contrario, regalo!!!» comenzó escribiendo Lisandra en la publicación. Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó una palabras que irían dedicadas a sus denunciantes. «A ti que me lees, que Dios te bendiga y te guarde! Que todos tus sueños se realicen y que tu negocio prospere en abundancia! Que la vida te sonría, que tu pareja te ame! y tus hijos estén siempre saludables! Que cunda el amor en tu vida y que camines siempre en la luz. A ti que me lees te bendigo en el nombre de Jesús!”, escribió, no dando espacio a comentarios de sus seguidores».