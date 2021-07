¡Linda! Confirman que primera contagiada de variante Delta en Chile mintió en su declaración Desde la Seremi de Salud señalaron que la primera mujer contagiada en nuestro país no respeto la Cuarentena e incluso fue a un funeral.

Siguen los coletazos por el primer caso de la variante Delta en nuestro país. Pues la Seremi de Salud de la región del Maule comenzó con un sumario en contra de la mujer contagiada. Comprobando que mintió durante la investigación, ya que al final si fue al funeral de su padre, pese que lo negó en un principio.

Es en este contexto que los fiscalizadores del organismo pudieron comprobar que la ceremonia se llevó a cabo el 5 de junio y no el 4 como había señalado la familia. Por lo que la mujer del primer caso rompió las medidas sanitarias y el permiso «humanitario» que le había sido otorgado, alcanzó a llegar hasta el cementerio.

«Finalmente, terminaron reconociendo que la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que ella sí había llegado al final del funeral» señaló Marlene Durán, Seremi de la región, según lo recogido por radio ADN.

«Lamentablemente, la paciente no respetó todas las indicaciones que dio la Seremi de Salud de la región Metropolitana. Viajaba con un permiso que indicaba claramente que el vehículo en el cual ella se desplazaba no debía hacer ninguna parada en el camino y, además, la dirección a la cual ella se debía dirigir directamente y ella en conjunto con las personas que residían en esa dirección no podían salir de la casa por 10 días y además no podían recibir visitar» agregó.

Pese a esto, de acuerdo a la autoridad «ninguno de ellos cumplió con esta indicación de la Seremi de la región Metropolitana, pues todos asistieron al funeral».

Sumario sanitario a la contagiada de la variante Delta

A raíz de esta situación que abrió un sumario sanitario en contra de la mujer, además de otros adultos de la familia. Pero esto no es todo, sino que también todos los asistentes al funeral terminaron en residencias sanitarias. Mientras que se esperan los resultados de 500 PCR en San Javier.

La seremi Durán confirmó que, hasta el momento, no hay nuevos casos dentro del grupo familiar ni en la comuna. “Afortunadamente, nosotros no hemos encontrado».

«Estamos testeando, hoy nuevamente estamos testeando acá, se han reforzado todas las medidas sanitarias, se ha hecho bastante testeo, alrededor de 500 personas han sido testeadas durante el fin de semana, ninguno todavía ha salido positivo a la variante Delta. Ya se han descartado algunos los casos» indicó.