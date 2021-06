Fenats Nacional pide posponer el «Pase de Movilidad» A casi una semana del comienzo de la implementación del 'Pase de Movilidad', señalaron que la medida actualmente no es lo ideal.

“Creemos que lo mejor que podría hacer el ministro de Salud (Enrique Paris) es revertir la medida y esperar un poco para poner en práctica el pase de desplazamiento, o las consecuencias podrían ser desastrosas”, declaró Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional, en relación al Pase de Movilidad habilitado por el Gobierno.

“Cuando la cifra diaria de defunciones llega a 132 personas, cuando en Chile se reportan cerca de un millón cuatrocientos mil casos de Covid-19, y al mismo tiempo, el sistema de salud no cuenta con los medios suficientes para hacerse cargo de ellos, claramente, no es el mejor momento para entregar mayor libertad de desplazamiento a la gente aunque esté vacunada, ya que esto no impide que contraigan la enfermedad ni que la contagien a otros”, agregó.

La dirigente brindó todo su respaldo al Colegio Médico (Colmed), quienes renunciaron a la Mesa Social Covid-19, debido a las malas determinaciones tomadas por las autoridades. «La gota que rebalsó el vaso» fue el Pase de Movilidad que entró en vigencia el 26 de mayo. «No tiene sentido que se permita el libre desplazamiento en comunas en fase 1, cuarentena total, o fase 2, cuarentena de fines de semana, porque es donde se supone que hay más casos positivos», dijo.

“Estamos convencidos que esta medida causará mayores problemas que los ocasionados por los permisos de vacaciones”, aseguró Valderas.

La aprobación del ‘Pase de Movilidad’

Según la encuesta Cadem, el 52% de las personas manifestaron estar en desacuerdo con el uso del Pase de Movilidad, los funcionarios de la salud pública, agrupados en la Fenats Nacional, advirtieron sobre «los peligros de ofrecerle a la población una falsa sensación de seguridad».

“La gente debe saber que no hay ventiladores suficientes, ni equipos médicos especializados que den abasto, el personal está sobrepasado y agotado, no es prudente arriesgarnos”, explicó Valderas.

“Además, está el problema de la trazabilidad, que nunca se ha llevado a cabo correctamente y que con la mayor movilidad se pierde totalmente”, concluyó.