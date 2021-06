Cecilia Bolocco sufrió caída en pleno live: «Me saqué la cresta» Mientras mostraba su casa en Miami a sus seguidores, Cecilia Bolocco no se fijó que había algo en el camino y terminó en el suelo.

Hace un tiempo que Cecilia Bolocco estrenó una faceta más cercana que tiene encantados a sus seguidores. Pues comenzó a hacer transmisiones en vivo a través de Instagram, donde va mostrando distintos aspectos de su vida e incluso contestando preguntas del público.

Es en este contexto que la noche del martes, la ex Miss Universo hizo un nuevo live, en el que contó cómo va la salud de su retoño Máximo, junto con sorprender al hacer un recorrido exclusivo por su casa en Miami, Estados Unidos.

Pero fue justo aquí que Cecilia vivió un divertido percance. Resulta que justo había salido al patio para mostrar la piscina, momento en el que no se dio cuenta que había algo en el suelo y terminó cayéndose.

«Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá, pero de aquí para allá no… Ay, me acabo de sacar la cresta, me pegué con eso… No sé ve, por eso me pegué» lanzó la animadora.

En ese momento se escucha a Máximo, quien de inmediato llegó para ayudar a Cecilia a levantarse. «Pero mamá» le dijo el adolescente.

Pese a esto, la comunicadora hizo como si no pasara nada y siguió mostrando la piscina de su casa. Aunque igual tuvo que comenzar la mansa caída. «Me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas ¡en las dos canillas!» comentó.

Finalmente y tras estar un rato en el patio, Cecilia decidió entrarse, donde siguió quejándose de la caída. «Me duele más que la concha de la lora, ya, voy a entrar está muy húmedo», junto con agregar para terminar el registro: «Siempre me pego, me saco la cresta».

Los live de Cecilia Bolocco

Como te hemos mencionado, hace un tiempo que la animadora comenzó con estas transmisiones, pues en su cuenta ya tiene unos 30. Eso sí, desde el principio aseguró que no le pega mucho a la tecnología y que su retoño es quien la ayuda para tener todo listo.

Es más, varios han encontrado muy tierno que Cecilia se queje que se demoren en llegar los seguidores. «No tengo a nadie (conectado)… ahí tengo a una persona», señaló en uno de estos live, para después seguir: «47. Oh, 276. 422. 527. 688. 760, muy bien».