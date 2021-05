«Ya no puedo más, estoy cansada»: Ingrid Aceitón preocupa por últimos mensajes A través de sus redes sociales Ingrid Aceitón publicó unos desanimados mensajes que preocupan a sus seguidores por su estado mental.

El último tiempo no han sido nada fácil para Ingrid Aceitón, ya que la ex concursante a Miss Chile perdió a su hija a los siete meses de embarazo. Situación que la tiene destrozada, pues este se trataba de un embarazo que esperaba hace mucho tiempo.

Así es como lo ha demostrado en sus redes sociales, donde en varias ocasiones ha compartido sus reflexiones sobre la dolorosa pérdida de Alice, además de dedicarle mensajes a otras mujeres que se han visto afectadas por esta misma situación.

Pero al parecer Ingrid en esta ocasión se ha visto superada por el dolor, ya que a través de las historias de su cuenta de Instagram compartió unos preocupantes mensajes en los que deja claro que no está pasando por un buen momento.

«Ya no sé qué hacer, grito, golpeo… y nada lo entiendo, maldita desesperación. Me siento tan vacía, diminuta en este estúpido mundo. Ya no puedo más, estoy cansada» escribió en una de las historias que compartió.

Junto con esto Ingrid publicó otro mensaje en el que se lee: «¿Cómo volver a vivir normal? ¿Cómo seguir adelante? Ya no sé qué hacer para estar bien, estoy cansada».

Obviamente que estas publicaciones preocuparon de sobre manera a sus seguidores, quienes en todo momento están dejándole mensajes de ánimo y entregando toda su comprensión frente a este complejo momento que está pasando la comunicadora.

El mensaje de Ingrid por el día de la madre

Está más que claro que Ingrid Aceitón extraña mucho a su hija y todavía esta con el dolor por perder su embarazo, es por lo mismo que para el Día de la Madre compartió un emotivo video sobre lo especial que es para ella esta fecha.

«En verdad este video me nació por una razón igual… bueno también felicitar a todas las mamás que somos mamás, pero que lamentablemente la vida o las circunstancias de la vida no nos permitió o no nos ha permitido disfrutar a nuestros hijos físicamente» es parte de lo que señaló.