¡Otra vez! Retoña de Pamela Díaz se enojó porque la llevó al colegio cuando no tenía clases Por medio de sus redes sociales, Pamela Díaz mostró el enojo de la pequeña Pascuala al llevarla el día equivocado a clases.

Pamela Díaz es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde muestra sus próximos proyectos laborales, su día a día, además de todas las divertidas anécdotas que vive con su retoña menor, Pascuala.

Resulta que la pequeña se roba todas las miradas de sus casi 2.5 millones de seguidores gracias a su personalidad y a todos los chascarros que ha vivido junto a su mamá, especialmente ahora que algunos colegios están volviendo de a poco a clases y con horarios diferentes.

Es en este contexto que Pamela Díaz nuevamente se mandó un condoro con la pequeña, ya que este martes la levantó bien temprano para ir a clases, pero se le olvidó que el recinto estaba cerrado, así que no les quedó otra que devolverse a la casa.

Tras esto, la comunicadora les contó a sus seguidores entre risas lo ocurrido y mostró que Pascuala no estaba muy contenta de haberse levantado temprano por nada. «People, fui al colegio y ahora llegué a casa. ¿Por qué? ¿Qué hice, Pascuala? Cuéntale a la people. ¿Qué hizo la mamá? El colegio estaba cerrado».

Al final Pamela intentó tomarse con humor lo ocurrido y verle el lado positivo a esta equivocación, así que le dijo a Pascuala un conocido refrán para que dejara la cara larga.

«Bueno, people, aire libre. Dicen que al que madruga, Dios le ayuda. Yo creo en ese dicho. ¿Sí o no?» dijo la Fiera nuevamente preguntando a su retoña, quien no dudó en decirle «déjame tranquila» bastante molesta por haberse levantado temprano.

Hasta tarde han llegado a clases

Se debe mencionar que esta no es la primera vez que Pamela Díaz se ha mandado una situación de este tipo con la pequeña Pascuala, es más en estos días la animadora mostró que iban bastante atrasadas al colegio.

«People ya son las ocho de la mañana», dijo a través de una historia en Instagram, mientras que a Pascuala se le oyó decir «mamá, apúrate. Ya, apúrate».

«Sí, hija, lo que pasa es que el chofer no vino», dijo Pamela bromeando con el momento, ya que no cuentan con un chofer que haga esa pega. No obstante, la chicoca preguntó «¿Qué chofer?», a lo que Díaz responde con «no importa, hija. No importa».

«Es que ayer me dijeron que les doy pena porque me levanto temprano. Y aquí estoy con la cabezona y nos vamos al colegio feliz de la vida», justificó la chiquilla el porqué no tienen chofer.