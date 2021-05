«Sé que no soy perfecta»: Las misteriosas disculpas que subió Fanny Cuevas A través de sus redes sociales Fanny Cuevas publicó unas peculiares disculpas públicas que iban dirigidas a una misteriosa persona.

Ya han pasado varios años desde que Fanny Cuevas salió de la televisión, pero todavía se mantiene más que presente a través de redes sociales, donde se ha ganado una buena cantidad de seguidores mostrando la gran cantidad de viajes al extranjero que hace, además de aspectos de su vida diaria.

Pero recientemente llamó la atención de sus más de 274 mil seguidores en Instagram, luego de que compartiera una historia con fondo negro donde comenzó escribiendo: «Solo quiero disculparme contigo que te has sentido pasado a llevar por mi culpa, lo siento».

A pesar de que su mensaje iba a dirigido a una persona en particular, Fanny Cuevas no etiquetó a nadie para saber a quien se refería en particular.

Y siguiendo con el mensaje, la ex chica reality agregó: «Cada cosa que hago, lo hago de corazón, jamás con la intención de dañar a nadie; trato de dar lo mejor de mí».

«Sé que no soy perfecta y me equivoco muchísimo, más de lo que quisiera. Pero realmente lo siento, quiero que lo sepas. Sé que nada remediará mis errores, pero ojalá esto ayude» cerró con una autocrítica Fanny Cuevas su mensaje.

Hay que mencionar que esta historia llega solo unas semanas después de que la chiquilla confirmara en Instagram que volvió con su pololo a poco tiempo de que terminaran. Mensaje que ahora borró.

Polémica por sus «consejos» sobre el Covid-19

Hay que recordar que recientemente Fanny Cuevas ha estado en medio de la polémica, esto luego de que diera un «consejo» sobre el coronavirus, rechazando el uso de mascarillas a pesar del gran aumento de casos en nuestro país.

«Cuidémonos lavándonos las manos. No poniéndonos un bozal» escribió la chiquilla haciendo alusión a las mascarillas, lo que obviamente le trajo una serie de críticas por esta situación.

«Que más se le puede pedir»; «Que buen consejo. La gente se muere todos los días por weones porfiados»; «El medio consejo po wn! «y «ojala no vivas nunca la experiencia de estar entubada» le escribieron a Fanny Cuevas.