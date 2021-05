¡Se enojó! Helhue Sukni se fue contra restaurante donde no la dejaron entrar A través de sus redes sociales Helhue Sukni subió un video indignada funando a un restaurante en el que le prohibieron la entrada.

Como te hemos contado en ocasiones anteriores, Helhue Sukni no tiene filtro a la hora de referirse a las situaciones que le pasan diariamente. Así fue como le ocurrió recientemente luego de que intentara entrar a un restaurante y le negaran la entrada.

De acuerdo a lo que contó la conocida abogada de los narcos en Instagram, resulta que ella iba a juntarse con unas personas que habían hecho la reserva, pero al momento de intentar explicar esto, habría sido tratada muy mal por las camareras del local.

«Estoy súper choreada, no vengan nunca, porque las rotas que me atendieron me trataron prácticamente de ladrona porque no tenía reserva» comenzó relatando Helhue en el video.

Siguiendo por esta línea aseguró que «unas niñas que conocí anoche me dijeron que iban a reservar, pero como no me sabía los nombres y apellidos no me dejaron entrar».

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Helhue contó que intentó ingresar al lugar para ver si sus acompañantes se encontraban al interior, momento en el que las camareras le prohibieron la entrada y nuevamente se habrían comportado de mala manera con ella.

«Me dijeron que no podía entrar a este restorán porque podía sustraer algunas especies del local» aseguró y para cerrar comentó «les digo de verdad que jamás vengan a esta inmundicia».

Funa a Helhue por asado

Hay que recordar que Helhue suele estar constantemente en la polémica, esto debido a que hace algunas semanas fue funada luego de que se viralizara que hizo un asado en su casa que superaba el aforo máximo permitido en medio de la pandemia.

Frente a esto la abogada no se quedó callada y lanzó su respuesta, señalando que: «Nosotras somos cinco, invito cuatro, hay nueve hue… y el máximo son cinco. O sea, la mamá que vive con sus hijas, la mujer que vive con su marido y tiene cinco (hijo), son siete, ¿o sea hay que echar dos hue… pa’ la calle? A dónde la vieron, así que los hue… que agarran pantalla gracias a mí, ¿Qué les puedo decir?».