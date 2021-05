Ingrid Cruz sobre las críticas que se recibe por su cuerpo: «Duele que te digan guatona» En una reciente entrevista, Ingrid Cruz se refirió a todas las críticas que ha recibido en redes sociales por su físico en 'Demente'.

Recientemente te contamos que Ingrid Cruz estuvo invitada al programa online de Fran García-Huidobro ‘Noches Velvet’, donde habló de su vida sentimental, confesando que volvió con su ex. Pero además se refirió a los pesados comentarios que ha recibido sobre su físico.

Resulta que a raíz del estreno de la teleserie nocturna ‘Demente’, la actriz ha comenzado a recibir crueles mensajes relacionados a su estado físico, los cuales le han afectado bastante. «En vez de apreciar el personaje, el trabajo, la gente se queda en cómo te ves» señaló.

«Fue al principio y es bien cuático, porque eso tiene que ver con el ego. Y uno tiene que asumir el ego. Cuando tú dices ‘me dolió’, qué cuático, cuando uno es vieja y grande y uno procesa otras cosas y estás con querer tu cuerpo y aprobar lo que es» agregó Ingrid Cruz.

Junto con esto, la actriz nacional aprovechó de señalar: «Pero también uno trabaja para el personaje. Además, me viví una pandemia».

Lo que más le duele

Frente a esto, la Fran le preguntó a Ingrid sobre lo que más le duele. A lo que esta señaló que: «El ego. El ego es una basura pero uno lo tiene. Y ahí uno dice ‘¿por qué me duele?’. Duele que te digan ‘guatona’, duele que te digan ‘oh, se comió la pandemia’, ‘la camiona’. Y ahí empieza… Y tú dices que si a mí me duele, que tengo 46 años…».

«Entonces ahí uno dice ‘todo el esfuerzo que hice al inicio se me fue por la pandemia’. Y empiezas a analizar y dices ‘¿por qué entré?, ¿por qué entró?, ¿por qué permito?, ¿por qué me duele?’. El discurso que tengo como mamá, como hija, ahí se me va todo, se desvanece todo. Y duele» comentó.

Siguiendo por esta línea, Ingrid Cruz agregó que: «Finalmente este es mi cuerpo y lo hemos hablado mil veces, como cuando uno mira las teleseries para atrás y dice ‘oh, el cuerpo que tenía’. Menos mal que le sacamos lustre. Entonces tiene que ver finalmente, con decir que somos reales, esto es, y si me estás mirando en la teleserie, me estás viendo por el talento, por actriz».

«Ya no soy la niña bonita que entra a las teleseries por bonita. No pasa por ahí. No tengo que andar demostrándole nada a nadie. Pero de que duele, duele. ¿Por qué? Por ego. Y porque las personas descalifican. Y las descalificaciones siempre duelen» cerró su reflexión la intérprete de Mega.