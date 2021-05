Familia de hermanos fallecidos: «La mamá está haciendo un show para despistar» A raíz de la entrevista que dio la mamá del detenido por el crimen de los hermanos, la familia de estos cuestionó sus dichos.

Este martes comienza la formalización en contra del único detenido por el brutal asesinato de dos hermanos. Es en este contexto que recientemente han aparecido nuevos antecedentes sobre el sujeto, siendo uno de estos revelado por su propia madre.

Durante una larga entrevista en el matinal ‘Bienvenidos’, Alejandra del Campo, dio a conocer que efectivamente se reunió con su hijo el mismo día del crimen, posiblemente tras lo ocurrido.

«El último día que vi a mi hijo fue ese día que se cometieron los hechos. En la tarde fue a dejarme un juego de play. Lo vi, no me dio la cara en ningún momento» comenzó señalando la mujer.

Siguiendo por esa línea agregó: «En ese momento estaban sudado, caminaba de un lado para otro sin control. Dijo que estaba apurado, que si llegaba tarde la señora de la casa lo retaba. Yo quise retenerlo, pero sin saber lo que estaba pasando».

Junto con esto, la mamá del sujeto aseguró que hace algunas semanas su hijo la había visitado en compañía de la pequeña de 14 años y que incluso la había presentado como su polola.

La respuesta de la familia de los hermanos

A raíz de esto, Alex Madrid, tío de los hermanos conversó con ‘Aquí Somos Todos’, donde se refirió a los dichos de la mujer, señalando que «ella misma está acusando que su hijo de 30 años andaba con una menor de edad y en este país eso está penalizado».

«Ojalá que los fiscales, los jueces y los que estén a cargo de este caso, hayan escuchado lo que dijo la mamá, este tipo de 30 años supuestamente andaba con una menor de edad de 14 años» afirmó.

Además pidió a la mujer que «si no lo está defendiendo, no hable cosas que no son. A mi hermana (mamá de Catalina y Rubén) la mataron en vida, le sacaron dos órganos, un tipo al que le extendió la mano, así que yo creo que la mamá está haciendo un show para despistar».

«Estoy seguro que el tipo se fondeaba de día y en la noche bajaba donde un familiar que lo ayudaba. No está solo. En esto está involucrada la mamá» indicó. Esto debido a que al momento de ser encontrado no se encontraba sucio tras estar prófugo por varios días.

Para cerrar, el tío de los hermanos señaló que el sujeto habría presentado papeles falsos en su trabajo para esconder su enfermedad, información de la que nunca se enteró la mujer que lo acogió en su hogar.