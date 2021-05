«Estamos todos devastados»: Habló hermano de los menores asesinados en El Bosque A dos días del terrible crimen de dos adolescentes en El Bosque, su hermano mayor se confesó sobre el hecho que enluta a su familia.

Cada día aparecen nuevos detalles del terrible crimen de los hermanos Rubén y Catalina, quienes fueron hallados sin vida al interior de su hogar en la comuna de El Bosque y encontrados por su madre luego de que volviera de trabajar.

Actualmente la policía se encuentra buscando al principal sospechoso del asesinato de los adolescentes de 14 y 18 años. Un hombre que vivía en la casa y que trabajó junto a su madre como guardia de seguridad. Quien está desaparecido desde que ocurrieron los hechos.

Es en este contexto que desde el programa ‘Aquí somos todos’ conversaron con Fernando, el hermano mayor de las víctimas fatales y quien en estos dolorosos momentos se convirtió en el principal apoyo de su mamá.

«Estamos todos devastados. Es el factor común que tenemos a nivel familiar. Cualquiera que vea la noticia se le va a clavar una espina en el alma. Es como si te arrancaran el corazón. Matar un familiar cercano a uno, más encima hermanos pequeños, es lo que más duele» comenzó señalando el el programa de Canal 13.

Tras esto, el joven fue consultado si acaso sus hermanos le habían dicho que estaba viviendo este hombre en su casa y que los cuidaba durante el día. «La última vez que hablé con Rubén, me dijo que había algo de cercanía y confianza con él, pero nunca le toqué el tema al 100% porque hablábamos de otras cosas» confesó.

Junto con esto, se refirió a algunos comentarios que han recibido dudando que haya sido él o que a lo mejor hay otro culpable. «Yo no voy a decir que el corazón de él es malo. Uno no sabe lo que pasa por la mente de esa persona o no sabe lo que él está pensando».

El llamado a que el sospechoso se entregue

Además, el hermano mayor señaló que no tenía prejuicios sobre el sujeto, pero comentó: «Puede sonar absurdo, pero yo tengo la fe de que lo van a encontrar o que él se va a entregar».

Para finalizar, Fernando hizo un llamado al sujeto que está prófugo para que se entregue. «Si me estás viendo, o esto lo escuchas mañana: entrégate, enfréntate a la justicia como corresponde, para que no haya más Ámbar ni otros niños muertos».

«A ese sujeto (el asesino de Ámbar) le dieron cárcel, pagó entre comillas, y después salió y volvió a matar a otra persona. Nosotros no queremos más niños muertos en las calles ni en sus propias casas. Uno ya no está bien ni en su zona de confort» agregó.