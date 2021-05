Daniel Enojadue: Kramer sorprende con imitación del alcalde de Recoleta El edil se sumó a la nueva lista de víctimas de Stefan Kramer. Además adelantó la imitación del conductor de la Red, Checho Hirane.

Últimamente Stefan Kramer sigue sorprendiendo con sus imitaciones. José Antonio Neme, Felipe Alessandri, Rodrigo Sepúlveda han sido sus recientes víctimas.

Pero, esta semana se sumó el que faltaba, ya que después de un par de semanas de adelantos, el chiquillo por fin subió la imitación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En la sección ‘Conociéndote’, donde aparecen diversas personalidades, apareció este domingo ‘Daniel Enojadue’ quien al estilo de Kramer contó diversas cositas de su vida.

«Soy alcalde, soy sociólogo, arquitecto, masón, hace poco abrimos una tienda de onlyfans pero popular», dijo el chiquillo.

Además, al ser del Partido Comunista, Enojadue menciona que «siempre nos decían que nos comíamos las guaguas y aquí tengo, y tiene azúcar», mientras comía la rica sustancia chiclosa.

Por otro lado, el también candidato habló sobre los nuevos proyectos ‘populares’, donde pretende incorporar una «óptica popular, supermercado popular, sexshop popular, moteles populares, McDonald’s popular».

«Yo no tengo nada que esconder, pueden revisar mi correo cuando quieran, si quieren les puedo dar la clave», agregando que es «Comunista», añadiendo que su correo es «Daniel@enojadue.cl no punto com, punto cl, nacional, incluído el pueblo mapuche».

Checho Hirane: La nueva víctima de Kramer

Pero eso no es todo, ya que Stefan Kramer prepara para una nueva edición de ‘Conociéndote’ al conductor de La Red, Checho Hirane.

Su intervención se debió a que a Enojadue le consultaron sobre a quién tendría de ministro de Economía a Checho Hirane, donde le consultaron «pero con él no se va a poner de acuerdo», a lo que contestó «bueno, si es una entrevista cómica o no».

Después de eso, aparece Checho expresando: «Oye sabis que espero que si me quieren invitar al programa sean buena onda. Si ya me están atacando, así como que poco menos no se puede conversar conmigo, yo no sé si quiera ir al programa».