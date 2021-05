Camila Recabarren destapó la olla: dijo que tiene proyectos fuera de Chile La modelo, Camila Recabarren, también conocida como "Pantera", se le jugará fuera del país en un nuevo proyecto que mantiene en secreto.

Durante la tarde de este lunes la ex Miss Chile, Camila Recabarren sorprendió a sus seguidores con un anuncio en redes sociales. Fue por medio de su cuenta de Instagram que contó lo que se viene para su carrera.

Sin embargo, partió el mensaje con mucho misterio «Les voy a contar un secreto. Necesito diez días sin Instagram, porque el segundo semestre se viene duro», partió diciendo Camila Recabarren a sus más de 2,2 millones de seguidores por medio de sus historias en Instagram.

«Voy a salir fuera del país. Me voy a una competencia, así que deséenme suerte. Y tengo que hacer todos los tramites de los papeles notariales», añadió Camila, sin dar más detallitos.

Sin embargo, Camila Recabarren aprovechó de dar un aviso de todo corazón a quienes vieran la historia. «Ustedes no opinen si tengo que salir o no del país, no les estoy preguntando, les estoy avisando», al mismo tiempo que contó que el viaje lo haría con su hija Isabella.

Las especulaciones

Segú señaló Página 7, la partida de Camila Recabarren puede ser para unirse a la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2. Y es que recientemente Canal 13 anunció que la nueva entrega del programa de cocina estaría en preparándose en el horno.

Asimismo, se confirmó la presencia de Julio Milostich en el programa, luego que Fotech asegurara su participación.

De igual forma, Camila y Milostich no son los únicos nombres de famosillos que han salido al baile de esta nueva entrega de la producción. Y es que según señaló el medio ya mencionado también suenan como posibles participantes la actriz Begoña Basauri y el periodista Rodrigo Herrera. No obstante, aun no hay nada 100% confirmado por el canal.

Cabe recordar que en esta oportunidad, el chef Chris Carpentier, no será parte de la competencia. Sin embargo, si vuelve la presencia del mítico Yann Yvin al estelar culinario.