«Agradezco su pregunta»: El divertido encuentro con el Ministro Paris que dejó en shock a Fernando Godoy Mientras hacía un despacho en vivo para el noticiero de Mega, Fernando Godoy fue sorprendido en medio de una imitación por el ministro Paris.

Desde el estreno de Mi Barrio, las imitaciones que ha hecho Fernando Godoy han causado furor. Sobre todo, la personificación que hizo junto a María José Quiroz, como el ministro Enríque Paris y la subsecretaria Paula Daza.

Dentro del contexto de las elecciones, el actor fue elegido para jugársela como periodista y hacer despachos en vivo desde diferentes locales de votación del país. Y fue durante una de estas transmisiones, que el rostro de Mega se lució con una nueva imitación del ministro de Salud.

Sin embargo, lo que Fernando Godoy no se esperaba, es que el mismísimo Paris estaba conectado al despacho del noticiero. Y fue así como escuchó toda la interpretación del actor.

Fue tanta su impresión, que cuando el conductor de Mega Noticias, Rodrigo Sepúlveda, le informó de la presencia del ministro, Fernando solo pudo taparse la cara en estado de shock.

Sin embargo, la autoridad no lo hizo pasar un mal rato y entre risas, le felicitó por sus imitaciones. «Lo escuché, lo he escuchado antes y lo felicitó, porque en realidad me imita muy bien y también la actriz que imita a la subsecretaria Paula Daza. Lo hacen muy bien», fue parte de los que dijo el ministro, según la información que recoge Radio ADN.

«Yo creo que es bueno tomarse las cosas con humor, a pesar de que hemos pasado por situaciones duras. Pero incluso cuando ustedes lanzaron el avance del programa, yo lo vi. Y en una de las conferencias de prensa de La Moneda yo felicité al programa. Porque en realidad es muy entretenido», agregó también el mandatario de la salud.

La reacción de Fernando Godoy

Ante la participación del ministro, un sorprendido Fernando Godoy comentó lo siguiente: «Esto es una sorpresa, yo no tenía idea (…) Es más les voy a contar una anécdota. En la semana estuvo Paula Daza en el canal y nos encontramos de frente y yo caracterizado del ministro y María José (Quiroz) caracterizada como la subsecretaria».

Puedes revisar esta divertida reunión en el video a continuación: