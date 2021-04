El llamado califa de Chiqui Aguayo que sacó carcajadas en nuestro Circo Hit Luego de que un amigo nos llamara para dar su número y conocer algunas amigas, nuestra Chiqui Aguayo no se aguantó y lo agarró pal leseo.

A principios de mes, un auditor de la Corazón nos hizo un particular llamado. Y es que parece que la cuarentena lo tenía afectado, ya que dio su número al aire para poder conocer algunas chiquillas. Aún no sabemos si el amigo logró su cometido, pero nuestros chiquillos del Circo Hit no se aguantaron y lo llamaron para agarrarlo pal leseo.

Y tenemos que confesar que esta no ha sido la primera vez. Ya que hace algunas semanas, nuestra Chiqui Aguayo se contactó con este chiquillo haciéndose pasar por muchacha llamada Antonia.

Ahora, la conductora del Circo Hit decidió volver a repetir este llamado, y sacó carcajadas de todos en la radio. Y es que nuestro auditor se las creyó completitas, y aún no se da cuenta de los llamados que le hacen en la Corazón.

Bajo el seudónimo de Susana, una señora de 69 años, la Chiqui se hizo pasar por una interesada mujer en busca de un poquito de amor. A lo que nuestro amigo agarró papa y le siguió todo el cuento.

Chiqui Aguayo y la señora ‘Susana’

Luego de saludar a este auditor y hacerse la tímida, ‘Susana’ le preguntó si es que la invitaría a tomar un café. «Un café, un completo, un pastel. Todo lo que tu quieras mi amor, me puedes llamar a cualquier hora», le dijo este coqueto caballero.

Entre tanto y tanto, hasta una fotito desnuda le ofreció nuestra amiga ‘Susana’. Y de vuelta el misterioso señor le ofreció una video llamada sensual.

Sin embargo no fue hasta la Chiqui mencionó que la Susi estaba enfermita de la guata y que se le podía salir un peito, que este amigo se anduvo enojando parece, ya que cortó el llamado. Momento que terminó con las carcajadas de todo el equipo del Circo Hit.

