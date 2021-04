«Hoy tengo pena»: Américo compartió sentida reflexión en redes sociales Por medio de su cuenta de Instagram, Américo publicó una emotiva reflexión sobre la pena y cómo ha aprendido a vivir con ella.

No cabe duda que la pandemia ha sido bastante compleja para Américo, pues el cantante pasó por un complejo momento familiar que comentó hace un tiempo. Es por lo mismo que recientemente publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje sobre su crecimiento personal.

Así que para acompañar una sencilla selfie en la que aparece sonriendo con un café en la mano, el cantante nacional comenzó con una reflexión contando lo complejo que ha sido para él lidiar con sus sentimientos durante estos complejos tiempos.

«Quizás te sucede? ¿Quizás te sirva? Hay un sentimiento del cual siempre me escapaba, me molestaba, me incomodaba, me perturbaba, y que no lo quería conocer por nada en el mundo. Ese sentimiento es la pena» comenzó escribiendo Américo.

Siguiendo por esta línea, el intérprete de ‘que levante la mano’, pasó a reconocer que «hace un tiempo comencé a conocerla, a identificarla, a vivirla y poder hacer las paces con ella».

Junto con esto, Américo agregó: «Creo que voy por buen camino, ya que en este tiempo aprendí y comprendí que quien me puede ayudar, entender, consolar, querer y amar soy yo mismo, y eso es maravilloso, tremendamente liberador. Ya no me escapo, pero si me detengo, la siento y la vivo, y luego me doy calor, cariño y me permito emocionarme».

«Hoy tengo pena, la siento profundamente, pero no por eso no voy a construir un gran día, Porque maravillosamente… Eso también depende de mí. Los quiero mucho… y como comencé estas letras… quizás te sirva» cerró su publicación.

Al poco tiempo de compartir el mensaje, Américo recibió más de dos mil me gusta y decenas de comentarios por parte de los seguidores, quienes le agradecieron por su honestidad y reconocieron que varios han pasado por algo similar.

«Más allá de la pena…Hoy, es buen día solo por el echo de respirar»; «Un abrazo amigo»; «Gracias por compartir, suele suceder que nos sintamos desanimados»; «Ohhh claro que sirven ,lindas palabras!!un gran saludo!!»; «Toda la razon me gusta tu reflexion un abrazo» y «Qué linda reflexión un fuerte abrazo» le escribieron.

Aquí te dejamos la publicación de Américo