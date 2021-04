Con una mascarilla: pastel tapó la patente de su auto para no pagar TAG En la comuna de Peñalolén, un hombre no encontró nada mejor que ocultar la patente de su auto para evita el TAG, con una mascarilla.

Un hombre de la comuna de Peñalolén, le dio un nuevo uso a su mascarilla. Esto, ya que el pastel decidió tapar la patente de su auto con una, para no pagar el TAG. Y eso no fue lo único, sino que además, tampoco tenía un permiso de desplazamiento.

Según la información que recoge 24 Horas, todo esto fue corroborado por el capitán de Carabineros, María Cabrera, comisario de la 43° Comisaría de Peñalolén. Quien señaló que descubrieron a este pastel mientras se realizaba un control vehicular en la calle Egaña, cerca de la Rotonda Grecia.

Aquí fue donde se vio a este conductor, quien no encontró una mejor idea que usar su mascarilla para ocultar su patente. Con el objetivo no solo de evitar los pagos del TAG, sino que también porque no tenía en su poder un permiso o salvoconducto para andar en la calle.

Además, el comisario de Carabineros añadió que este caballero se encontraba junto con dos acompañantes en su auto. Los que diferencia de su amigo, sí portaban sus permisos correspondientes.

¿Mascarilla para tapar la patente?

«La persona detenida dijo que iba a trabajar, pero eso no fue excusa para evitar su detención», fue parte de la explicación que entregó el oficial de Carabineros.

Sin embargo, este no fue el único pillo que fue detenido por no contar con un permiso. Sino que también se llevaron a otras cuatro personas en el mismo control. Sin embargo, afortunadamente ninguno había tapado su patente con una mascarilla.

Recordemos, que esta no ha sido la única situación particular que se ha dado en un control policial. Sino que el día de ayer conocimos el caso de una chiquilla en Punta Arenas, quien tras violar el toque de queda y andar sin permiso en la calle, se arrancó de los oficiales militares tras avisarle que sería detenida por Carabineros.