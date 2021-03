Hogar de Cristo por lo ocurrido dentro del Sename: «Es un sistema que está colapsado» Tras conocer un impactante video dentro de una residencia del Sename, el Hogar de Cristo se refirió a los hechos ocurridos en Providencia.

Durante la noche del día martes, se publicó un desgarrador video en donde se pueden escuchar los gritos de un niño al interior de una residencia del Sename. Luego de que el video se hiciera viral, han sido varias las autoridades que han salido a dar declaraciones. Tanto Fiscalía como la dirección del propio servicio de menores, confirmaron que iniciarán las respectivas investigaciones. Ahora, fue el turno del Hogar de Cristo, institución que también se refirió a los hechos.

En el programa de Radio Futuro ‘Palabra que es noticia’, el estuvo presente Carlos Vöhringer, director del Hogar de Cristo. Quien también entregó sus opiniones con respecto al video grabado en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia.

La conversación, inició con el análisis del estudio ‘Del dicho al derecho: Ser niña en una residencia de protección’, realizado por la institución religiosa. Aquí, quedarían visibilizados los estereotipos y la discriminación de género a la que se enfrentan las niñas y adolescentes que viven en los recintos del servicio de menores.

Al respecto, Carlos Vöhringer comentó que «este informe es una denuncia a lo que están viviendo decenas de niñas en nuestro país, que están sufriendo explotación sexual. Este libro denuncia un sistema que no está protegiendo, y tampoco está previniendo. Llevamos 24 años buscando promulgar una ley de garantías, que es un piso mínimo y sigue ahí en el Congreso».

Las contundentes indicaciones del director, se sumaron a las observaciones con respecto al polémico video.

«Sobre el caso del niño del centro del Sename en Providencia, es un audio terrible y angustiante. Y no es la primera vez que recibimos audios de este tipo. Tenemos que esperar que concluya la investigación, pero lo que pasó ahí es síntoma de un sistema que está colapsado«, sentenció.

Además, la autoridad del Hogar de Cristo, argumentó que «el sistema sigue no reparando el daño que trae y sigue victimizándolo. Los niños que llegan a las residencias vienen con una historia de mucha vulneración y traen traumas también. El tema es cómo se maneja y la especialización que necesitan todos los equipos».

El Hogar de Cristo y la situación del Sename

Durante la entrevista, el directo del Hogar de Cristo también explicó varias observaciones que la institución ha realizado con respecto a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

«El año 2017 realizamos el primer estudio, y en ese momento el Estado pagaba la subvención de 300 mil pesos por niño. Hoy, por la información de transparencia, el mismo Estado está invirtiendo un esos propias residencias una cantidad superior a esto. Es un tema de recursos, pero en el pilotaje de estas residencias, te das cuenta que no hay un sistema de salud, de educación, de formación de equipos«, dijo el directo.

Además, según las palabras de Vöhringer, las residencias del Sename necesitan profesionales muy especializados.

«Empiezas a ver que el sistema completo es el que está fallando. En definitiva, no hay sistema. Cada uno se rasga con sus propias uñas y los niños no están en el centro. No hay una ley de garantía piso para los niños, ni para las familias. Una vez que un niño entra al sistema de protección, es muy complejo salir de ahí«, sentenció la autoridad.

Por último, el director afirmó que «lo fundamental es elaborar un sistema preventivo que contemple vivienda, educación y salud. Hoy hay cerca de 5 mil niños, niñas y adolescentes en residencias de cuidado. Tenemos que avanzar a la lógica de la garantía de derechos«.