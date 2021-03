Hacen pebre a Gala Caldirola por supuesto arreglín en el rostro Luego de aparecer bailando en un video, Gala Caldirola se llenó de desubicados comentarios, asegurando que su cara estaba muy distinta.

No cabe duda que Gala Caldirola es más que activa en sus redes sociales, donde constantemente está compartiendo todo tipo de contenido sobre su vida personal, familiar, además de los nuevos emprendimientos que ha comenzado en el último tiempo.

Pero no todo son buenos comentarios y piropos, pues recientemente su amiga Yuli Cagna subió un video a su cuenta de Instagram en el que aparece en compañía de la española bailando al ritmo de la nueva canción del ex chico reality Luis Mateucci.

«El ritmo recorre nuestras venas» escribió la modelo che para acompañar el registro. Aunque algunos mensajes iban sobre el baile de las chiquillas, la mayoría se enfocó en dejar pesados comentarios a Gala Caldirola sobre un supuesto arreglín en la cara.

«Gala ya no es gala»; «Gala se operó la nariz»; «Que mierda se hizo en la cara»; «Ahora si k gala se ve como oriana»; «Pero Dios mío y qué hizo gala 😮😮😮 pensé que no era ella»; «Que le paso a gala en la boca»; «Que fea esta gala con esa boca»; «Ella no es gala cierto?» y «Oriana se parece más a la Gala que la propia Gala» le escribieron.

De todas formas de inmediato fueron varios los que salieron a defender a Gala Caldirola, asegurando que la gente no tiene por qué meterse en las decisiones de los demás y que si ella quiere hacerse algún cambio en el rostro no tenía que preguntarle a nadie, además de asegurar que se ve regia.

«Si van a estar opinando de cuerpos y rostros ajenos, guárdense sus comentarios porfa, no hay necesidad, se llama respeto» y «GALA MINA ! Qué suerte tener lucas para poder invertir en uno. La que puede puede y la que no que aplauda. La envidia es el peor sentimiento» son algunos de los que decidieron salir a defender a Caldirola.

Aquí te dejamos el registro con la supuesta nueva imagen de Gala Caldirola