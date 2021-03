Gala Caldirola y Mauricio Isla: la parejita revela detalles de cómo se conocieron En el programa ‘De tú a tú’, la pareja de Gala Caldirola y el futbolista Mauricio Isla, contó varios detalles inéditos de su relación.

Un nuevo día de revelaciones en ‘De tú a tú’. El programa de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, hace noticia otra vez, luego de la participación de la parejita conformada por Mauricio Isla y Gala Caldirola.

Y es que fueron varios los detalles que el matrimonio compartió junto al ‘rubio natural’. Durante una entrevista en la casa de los tortolitos, pudimos conocer cómo se conocieron, los métodos de conquista del futbolista, e incluso uno que otro traspiés en su relación.

Según la información que recopila La Cuarta, la conversación inició con la modelo española Gala Caldirola, quien le explicó a Cárcamo la larga cuarentena que está viviendo su padre, debido a que corresponde a un paciente de alto riesgo.

“Se están cuidando muchísimo. Mi padre, como ya lo saben, es una persona que tiene una enfermedad hace 20 años (VIH). Él tiene que cuidarse mucho porque cualquier tipo de virus le podría quitar la vida”, fue parte de la explicación que dio la chiquilla.

Agregó además, que su padre “tiene muy poco contacto con las personas, bastante agobiado. Lo vivo con mucha naturalidad, y creo que tampoco es un tema que hoy en día sea tabú”.

La relación entre Gala y Mauricio

Posteriormente, la conversación se enfocó en la relación de Gala Caldirola y Mauricio Isla. Y a pesar de lo estable que se ven hoy en día, la unión de los tortolitos no se dio tan fácil.

Al parecer, cuando recién se conocieron, la modelo no tenía mucho interés en formar una relación con un futbolista. Sin embargo, el defensa de la selección chilena se la jugó, e hizo el primer movimiento. Así, el chiquillo se comunicó con un amigo común entre ambos para poder llevar a la española en una cita.

“No me llamaba la atención. No quería involucrarme con alguien del fútbol”, comenzó contando la modelo.

Sin embargo, luego de que su amigo Suro la convenciera, ambos fueron a una reunión en donde se encontraba Mauricio Isla. En donde Gala menciona, que el chiquillo no hablo nada.

“Nunca he tenido tanta personalidad. Ni con ella ni cuando me entrevistan o en una conversación. Siempre he sido así, bajo perfil. Más tímido o me cuesta hablar”, dijo el ‘Huaso’ Isla al rubio natural.

Sin embargo, tal como informa La Cuarta, fue dicha timidez lo que llamó la atención de la española. “Fue tímido pero respetuoso. El hecho de que se quedara callado, que fuera tranquilo, que escuchara”, fueron los detalles que enamoraron a la modelo.

Tras varias citas y encuentros en diferentes lugares del mundo, su relación floreció y se pusieron a pololear. Sin embargo, su historia no terminó ahí, sino que la parejita actualmente tiene una pequeña retoña, llamada Luz.

La llegada de Luz

Si bien ahora la niña es la luz de los ojos de ambos, el inicio de esta nueva etapa de madre no fue fácil para Gala Caldirola. Es más, la rubia contó sin tapujo que en un comienzo no quería tener al bebé, y que Mauricio Isla quien la convenció de tener a su hija.

“Para mí ese momento fue un susto porque no me encontraba preparada para tantos cambios. Me sentía muy joven. En un inicio tenía miedo, pero él me dijo ‘yo te apoyo’. Yo no quería tenerlo en ese momento, pero él me dio la seguridad y la tranquilidad, y de apoco me fui adaptando a la nueva situación”, explicó la ex chica reality. Quien hoy en día es uña y mugre con su pequeña retoña.

A pesar de la feliz llegada de la bebé, la separación entre la pareja causó estragos en su relación. Y es que a raíz de su carrera como futbolista, el ‘Huaso’ Isla tuvo que vivir una larga temporada en Turquía, defendiendo la camiseta del equipo Fenerbahce.

“A mi me tenía desesperado no ver a la niña. Yo necesitaba estar con ella y era difícil”, comentó el chileno. Es por esto, que Gala con su hija armaron las maletas y se tomaron un avión al país europeo. Pero a raíz de la pandemia, tuvieron que pasar por un periodo de cuarentena en un residencia sanitaria, extendiendo aún más la separación de la familia.

Ahora, los tortolitos están pasando una temporada en Chile, disfrutando de su pequeña Luz, quien ambos confirman fue el mayor punto de unión en su relación.